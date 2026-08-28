¿Nuevo lío con los pasaportes? Contraloría lanza alerta y Consejo de Estado decidirá sobre millonario pago a Portugal

El nuevo modelo para la expedición de pasaportes que dejó en marcha el gobierno Petro siguen en medio de líos jurídicos y financieros. Esta semana la Contraloría advirtió riesgos en la planeación financiera y operativa del esquema, que comprometen recursos cercanos a $1,3 billones.
El organismo de control también llamó la atención sobre la viabilidad financiera de la Imprenta Nacional, entidad que asumió la operación del modelo, así como sobre la forma en que se financiará el esquema y las condiciones del convenio firmado con la Casa de la Moneda de Portugal.