Nacional vs. Tolima: el plan del verde en Guarne para sellar el pase a la final de la Liga Betplay 1-2026

La Dimayor confirmó este miércoles que el delantero recibió una fecha de sanción por “juego brusco grave”.

El cuadro paisa, dirigido por Diego Arias, lidera la serie 1-0 gracias a la anotación de Alfredo Morelos. El atacante, quien suma 11 tantos en el campeonato (a dos del líder de la tabla de artilleros, Andrey Estupiñán, del Pasto), volverá a comandar la ofensiva local. No obstante, Nacional tendrá una baja sensible: Cristian “Chicho” Arango no estará disponible tras ser expulsado en el encuentro de ida.

Ahora, frente a este mismo rival, el onceno verdolaga tiene la oportunidad de regresar a la última instancia del certamen. Este sábado, a partir de las 6:00 p.m., recibirá en el estadio Atanasio Girardot al cuadro de Ibagué para el juego de vuelta de las semifinales.

Han pasado tres años desde la última vez que Atlético Nacional disputó una final de Liga en el fútbol profesional colombiano. Fue en el torneo Clausura de 2024, ante el Deportes Tolima, cuando el elenco de Antioquia conquistó la estrella 18 en su historial con un marcador global de 3-1.

Para contrarrestar esta ausencia y asegurar el tiquete a la final, el cuerpo técnico de Diego Arias diseñó una preparación minuciosa en la sede deportiva de Guarne. Más allá de la exigencia táctica, los trabajos se han enfocado en el fortalecimiento mental y la cohesión del grupo, aspecto que el club reflejó en sus canales oficiales con imágenes que muestran un ambiente de alegría y unión, protagonizadas por figuras como Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez, Andrés Román, Edwin Cardona, Morelos y el propio Arango, arropando a sus compañeros. En la cancha, la preparación se ha centrado en afinar la eficacia de cara al arco rival y en diseñar un bloque de presión alta para ahogar la salida del Tolima.

Por su parte, el conjunto visitante llega golpeado y con desgaste físico, luego de caer 3-0 en Copa Libertadores ante Coquimbo Unido con su nómina titular. Además, el técnico Lucas González tendrá la baja del defensor Ánderson Angulo, sancionado con una fecha tras una polémica acción sobre Juan Manuel Rengifo.

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Ese desgaste ajeno es el que espera capitalizar el Rey de Copas. “Nuestra intención, y más estando en nuestra casa, es poder ser muy eficientes en cada momento del juego. Queremos ser agresivos, como en cada partido lo hemos hecho, respetando los valores y la historia de nuestro club”, aseguró el estratega Diego Arias en rueda de prensa.

El orientador antioqueño subrayó que la clave para sellar la clasificación será mantener la intensidad en campo contrario. “Intentaremos en nuestra casa poder cerrar la llave. En algunos momentos tendremos que defender más abajo, pero en la medida de lo posible quisiéramos ir a presionar para recuperar pronto la pelota y generar peligro”, agregó.

La jornada sabatina definirá por completo la gran final de la Liga Betplay 1-2026, ya que a segunda hora (8:30 p. m.), Junior y Santa Fe se medirán en Barranquilla tras haber igualado 1-1 en el primer encuentro de la serie.

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