Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

Estas son las ciudades y municipios donde millones de fotomultas quedarían anuladas

La revisión afecta comparendos emitidos en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla.

El Colombiano
hace 4 horas
La investigación iniciada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte contra 37 organismos de tránsito del país podría dejar sin efecto más de 5,8 millones de fotomultas que aún no han sido pagadas por los conductores.

La revisión se concentra en ciudades y municipios donde, según las autoridades, habrían existido irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección, conocidas como cámaras salvavidas.

Uno de los casos más grandes corresponde a Cali. La Superintendencia explicó que el organismo de tránsito de la capital del Valle del Cauca nunca obtuvo el concepto técnico de desempeño requerido para operar estos sistemas, por lo que los comparendos impuestos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024 tendrían que ser revocados

Más de 1,4 millones de conductores serían beneficiados con la anulación de comparendos por presuntas irregularidades en cámaras de fotodetección. Foto: Juan Fernando Cano Muñoz

En Medellín, la investigación incluye más de 717.000 comparendos asociados a 40 cámaras de fotodetección. Bogotá también aparece entre las ciudades revisadas por presuntas operaciones iniciadas antes de obtener permisos técnicos.

Barranquilla figura en la lista por multas emitidas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020, mientras que la Gobernación de Cundinamarca es señalada por trámites presuntamente realizados a nombre de terceros.

La investigación igualmente involucra organismos de tránsito de Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario.

Según el Gobierno, las irregularidades detectadas incluyen cámaras operando sin autorización técnica, sistemas aprobados después de comenzar a imponer comparendos y entidades que habrían usado conceptos expedidos a terceros.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que las actuaciones buscan proteger el debido proceso de los ciudadanos y reiteró que “las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”.

Las autoridades aclararon que los conductores que todavía no han pagado los comparendos no deberán realizar trámites para acceder a la revocatoria, pues esta se haría automáticamente por parte de los organismos de tránsito.

