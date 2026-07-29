Pacto Histórico propone que congresistas “paguen de su bolsillo” viaje a Cali para posesión de Abelardo de la Espriella

Los congresistas del Pacto Histórico elevaron un nuevo pulso político alrededor de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Además de confirmar que no asistirán al acto protocolario del próximo 7 de agosto en Cali y que aceptarán el descuento de un día de salario por su ausencia, la bancada radicó una proposición para que la Cámara de Representantes no destine recursos públicos al traslado, hospedaje y viáticos de los legisladores que decidan asistir a la ceremonia.
En contexto: De la Espriella se podrá posesionar en Cali: Cámara votó a favor y esto es lo que sigue