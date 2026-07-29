Rusia ordena la búsqueda internacional del fundador de Telegram por presunta cooperación con el terrorismo

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció este miércoles la búsqueda y captura internacional del fundador de Telegram, el empresario ruso Pável Dúrov, tras abrir una causa en su contra por presunta cooperación con el terrorismo. La medida fue informada por el organismo de seguridad a través de su portal oficial y se produce en medio de las acusaciones de las autoridades rusas sobre el funcionamiento de la plataforma en el país. Según el FSB, el caso está relacionado con el supuesto incumplimiento de las leyes nacionales por parte del servicio de mensajería.

“Dúrov ha sido acusado de colaborar con actividades terroristas. Ha sido declarado en búsqueda internacional”, indicó la entidad en una nota oficial. De acuerdo con el abogado Vladímir Zherebenkov, citado por la agencia rusa TASS, la acusación contempla uno de los delitos de mayor gravedad dentro de la legislación rusa. El jurista explicó que, si se demuestra la culpabilidad de Dúrov, la pena podría llegar a cadena perpetua. También señaló que el empresario podría ser arrestado en ausencia y que posteriormente las autoridades solicitarían su extradición mediante los mecanismos de Interpol. La cuenta oficial de Telegram en la red social X reaccionó poco después del anuncio con la publicación de una fotografía antigua de Dúrov haciendo un gesto con el dedo corazón hacia la cámara. La imagen ya había sido utilizada por el empresario en 2011, cuando el holding ruso Mail.ru manifestó su intención de adquirir la red social VKontakte, creada por él. Años después, en 2014, Dúrov dejó la compañía y VK pasó a quedar bajo el control de Mail.ru.

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Las acusaciones del FSB contra Telegram

El organismo de seguridad afirmó que Telegram incumplió la legislación rusa al no retirar contenido que, según sostiene, era utilizado para coordinar actividades ilícitas. En ese sentido, el FSB señaló que Telegram, en violación de las leyes rusas, “no eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia”. “Esto ha provocado numerosas víctimas, incluyendo a mujeres y menores de edad, además de miles de millones de dólares en daños materiales”, sostuvo el servicio. No se pierda: Por qué miles de jugadores de PlayStation dejarán de usar sus consolas durante siete días en agosto Según la entidad, agentes de inteligencia ucranianos se hacían pasar por jóvenes para engañar a usuarios, obtener transferencias de dinero y posteriormente extorsionarlos, acusándolos de financiar al enemigo. De acuerdo con el FSB, estas personas eran presionadas para participar en ataques contra agentes del orden, incendios de instalaciones de transporte, energía, comunicaciones e instituciones bancarias. El organismo también aseguró que las víctimas eran obligadas a actuar como mensajeros dentro de esquemas de fraude dirigidos contra otras personas, una conducta que también está sancionada por la legislación rusa. Como parte de sus argumentos, el FSB informó que durante el último año fueron detenidos 46 jóvenes rusos, de entre 18 y 22 años, quienes, según las autoridades, se vieron involucrados en actividades de sabotaje y terrorismo después de acceder al chatbot de Telegram Daivinchik/Leo, presentado como un supuesto servicio de citas. Lea también: ¿No puede dejar de hacer scroll? Así es como las redes sociales lo mantienen pegado al celular Telegram permanece bloqueado en Rusia, al igual que WhatsApp, debido a las acusaciones de incumplimiento de la normativa local y de no eliminar contenidos considerados prohibidos por las autoridades. Pese a las restricciones, numerosos usuarios continúan accediendo a estas plataformas mediante redes privadas virtuales (VPN), utilizadas para sortear el bloqueo. De forma paralela, en Rusia opera el servicio de mensajería nacional MAX, que, según las estadísticas oficiales, supera los 86 millones de usuarios. Bloque de preguntas y respuestas: