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Estos son los tres nombres que se suman al “sonajero” de gabinete de De la Espriella

Hay nombres que están sonando para la Embajada en Estados Unidos, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Presidencia.

  • El presidente y vicepresidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. FOTO COLPRENSA
    El presidente y vicepresidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto está en el trabajo de definir su equipo de trabajo. Mientras avanza el escrutinio —que termine de consagrar su victoria en las elecciones del 21 de junio—, en los corrillos políticos se siguen barajando nombres para integrar el gabinete ministerial del presidente electo Abelardo de la Espriella.

En ese sentido, tres nombres ingresaron al “sonajero” ministerial en cargos clave para cualquier Gobierno.

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Para la Embajada de Colombia en Washington D.C. (Estados Unidos) coge fuerza el nombre de María Claudia Lacouture, quien actualmente es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana —AmCham Colombia— y se desempeñó como ministra de Comercio, Industria y Turismo y presidenta de la entidad de promoción ProColombia.

Según contó Noticias RCN, para el Ministerio de Hacienda suena el nombre de Carolina Restrepo Cañavera. La mujer es abogada, experta en derecho empresarial y fiscal y fue candidata al Senado por el Centro Democrático. En su carrera profesional fundó Cañavera Legal & Business Hub para brindar asesoría jurídica, eficiencia tributaria y visión internacional.

Por otro lado, el abogado Germán Calderón España podría llegar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Quien fuera asesor jurídico de la campaña de Abelardo también fue asesor jurídico de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá (2012–2015), también fue agente interventor de la Superintendencia de Sociedades en el Gobierno de Álvaro Uribe en el que atendió el reclamo de las personas estafadas por la pirámide DMG y en los últimos años trabajó con la congresista petrista Susana Gómez.

Entérese: Así se está armando parte del gabinete de De la Espriella y Restrepo: estos nombres serán clave

Calderón fue el encargado de la defensa jurídica de la campaña de De la Espriella, en donde apuntó contra periodistas y medios de comunicación que publicaban artículos de prensa cuestionando el pasado del hoy presidente electo.

Vale recordar que otros nombres están en ese “sonajero” ministerial para el nuevo Gobierno. Se trata de Maria Fernanda Suárez, quien podría ser gerente de Ecopetrol (la empresa petrolera estatal de Colombia), y Juliana Gutiérrez (hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez), que podría ser la directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF).

Así mismo, suenan el exsenador Mauricio Gómez Amín para ser ministro de Comercio Exterior y el también exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara Restrepo, para ser ministro del Interior, que es la encargada de la relación política de Presidencia con el Congreso.

Sergio Araújo suena para ser embajador de Colombia en Caracas (Venezuela), pero hay versiones que hablan de que a él no le suena ese cargo, sino ser un asesor cercano al presidente electo.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se posesionarán en el Gobierno el próximo 7 de agosto para el periodo constitucional que comprende los años 2026–2030.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes suenan para el Ministerio de Hacienda en el gobierno de De la Espriella?
Para el Ministerio de Hacienda suena el nombre de Carolina Restrepo Cañavera, abogada experta en derecho empresarial y fiscal, con experiencia en asesoría jurídica y tributaria.
¿Quién podría ser embajadora de Colombia en Estados Unidos?
La principal candidata mencionada es María Claudia Lacouture, actual presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) y exministra de Comercio, Industria y Turismo.
¿Cuándo se posesiona el gobierno de Abelardo de la Espriella?
El nuevo gobierno se posesionará el 7 de agosto de 2026, iniciando el periodo presidencial 2026–2030.
¿Qué cargos están siendo más disputados en el gabinete de De la Espriella?
Los cargos con mayor expectativa son el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, la Embajada en Estados Unidos y el Dapre, por su relevancia en la estructura del Ejecutivo.

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José Manuel Restrepo
Abelardo de la Espriella
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Juliana Gutiérrez
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Germán Calderón España
Carolina Restrepo
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Rodrigo Lara Restrepo
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