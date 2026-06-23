Estos son los tres nombres que se suman al “sonajero” de gabinete de De la Espriella

El Gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto está en el trabajo de definir su equipo de trabajo. Mientras avanza el escrutinio —que termine de consagrar su victoria en las elecciones del 21 de junio—, en los corrillos políticos se siguen barajando nombres para integrar el gabinete ministerial del presidente electo Abelardo de la Espriella.
En ese sentido, tres nombres ingresaron al “sonajero” ministerial en cargos clave para cualquier Gobierno.
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Para la Embajada de Colombia en Washington D.C. (Estados Unidos) coge fuerza el nombre de María Claudia Lacouture, quien actualmente es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana —AmCham Colombia— y se desempeñó como ministra de Comercio, Industria y Turismo y presidenta de la entidad de promoción ProColombia.