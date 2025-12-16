“No aceptaré la difamación”: Juan José Lafaurie tras polémica por recibir subsidio

El abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal se pronunció por medio de sus redes sociales por la publicación periodística que lo señala de haber recibido un subsidio destinado a campesinos de escasos recursos de Finagro, que es el fondo estatal para el desarrollo agropecuario. En un comunicado difundido por sus redes sociales calificó el reportaje del periodista Daniel Coronell como “injuriosa y calumniosa”. En ese sentido, Lafaurie señaló que acudirá “a todos los canales constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico para la protección de mi honra y buen nombre”. En contexto: Polémica por subsidio a Juan José Lafaurie Cabal, crítico de esas ayudas; ¿qué pasó? “Será la administración de justicia, y solo ella, la llamada a establecer responsabilidades frente a quienes, de manera deliberada o temeraria, hayan incurrido en conductas que trascienden el legítimo ejercicio de la libertad de expresión e información, al punto de entrar en la órbita de intervención del derecho penal”, agregó el comunicado del abogado en referencia al periodista.

Al respecto, dijo que habría incurrido en vulneraciones a la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informático. Vale recordar que la revelación de Coronell, publicada en la revista Cambio y la W Radio, incluyó documentos oficiales que muestran que parte del patrimonio familiar se ha visto beneficiado por créditos blandos e incentivos rurales, tramitados mediante Serfinanza, entidad financiera ligada a la familia Char, con recursos provenientes de Finagro. En su respuesta, Juan José —quien es hijo de la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie— dijo que no aceptará que se “normalice la difamación ni que se pretenda sustituir a los jueces mediante señalamientos públicos carentes de rigor, prueba o sustento jurídico”. Le puede interesar: Paloma Valencia ganó la encuesta interna del Centro Democrático y será su candidata presidencial.

Así mismo, anunció que protegerá su honra en los estrados judiciales “con pruebas y en derecho”; así mismo, reiteró que no dará entrevistas a medios de comunicación porque, según dijo, “se pretende lacerar a mi madre por mi conducto derivado de rencillas políticas”. “Confío plenamente en que las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho esclarecerán la verdad y ratificarán que mis acciones se enmarcan en la legalidad”, puntualizó el pronunciamiento de Lafaurie Cabal.

Comunicado a la opinión pública de Juan José Lafaurie Cabal

Hay que mencionar que la columna de Daniel Coronell mencionó que el 22 de abril de 2024, el abogado acudió a una sede bancaria en el Cesar, región donde su familia ha sido históricamente dueña de tierra, y se presentó formalmente como pequeño productor para solicitar el mencionado apoyo.

Para acreditar esa condición, según el reportaje, aportó certificaciones que reportan activos e ingresos por debajo de los límites legales exigidos. Esas cifras, según los registros, permitieron que ese mismo día se le aprobara un crédito de redescuento por $400 millones, respaldado en un 80 % por el Fondo Agropecuario de Garantías. Ese préstamo tenía como finalidad la siembra de palma de aceite en un predio de la Hacienda Guadalajara: una propiedad que figura a nombre de Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., que es la sociedad que adquirió la propiedad a José Félix Lafaurie y cuyos socios son la senadora Cabal y varios de sus hijos. Tanto Lafaurie como su madre han sido críticos acérrimos de los subsidios y han hecho carrera política con discursos en contra de ese tipo de ayudas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es Finagro y a quién van dirigidos sus subsidios? Finagro es un fondo estatal que financia el desarrollo agropecuario y prioriza pequeños y medianos productores rurales mediante créditos blandos y garantías. ¿De qué se acusa a Juan José Lafaurie Cabal? Una investigación periodística señala que habría accedido a beneficios rurales destinados a campesinos, pese a pertenecer a una familia con alto patrimonio. ¿Qué anunció Lafaurie frente a la publicación? El abogado calificó el reportaje como calumnioso y anunció acciones legales para proteger su honra y buen nombre.