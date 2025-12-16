“No aceptaré la difamación”: Juan José Lafaurie tras polémica por recibir subsidio

El abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal se pronunció por medio de sus redes sociales por la publicación periodística que lo señala de haber recibido un subsidio destinado a campesinos de escasos recursos de Finagro, que es el fondo estatal para el desarrollo agropecuario. En un comunicado difundido por sus redes sociales calificó el reportaje del periodista Daniel Coronell como “injuriosa y calumniosa”.
En ese sentido, Lafaurie señaló que acudirá “a todos los canales constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico para la protección de mi honra y buen nombre”.
“Será la administración de justicia, y solo ella, la llamada a establecer responsabilidades frente a quienes, de manera deliberada o temeraria, hayan incurrido en conductas que trascienden el legítimo ejercicio de la libertad de expresión e información, al punto de entrar en la órbita de intervención del derecho penal”, agregó el comunicado del abogado en referencia al periodista.