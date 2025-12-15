Polémica por subsidio a Juan José Lafaurie Cabal, crítico de esas ayudas; ¿qué pasó?

En espera de respuestas del abogado Juan José Lafaurie Cabal quedó la opinión pública. Una investigación del periodista Daniel Coronell dejó al descubierto que mientras públicamente él descalifica los apoyos estatales mediante subsidios, él accedió a beneficios diseñados para campesinos de escasos recursos. Al responder por estos hechos, no respondió el penalista, sino su padre, el presidente del gremio ganadero Fedegán, José Félix Lafaurie. Le recomendamos leer: Paloma Valencia ganó la encuesta interna del Centro Democrático y será su candidata presidencial, ¿qué sigue? La revelación hecha en la revista Cambio y la W Radio revela documentos oficiales que muestran que parte del patrimonio familiar se ha visto beneficiado por créditos blandos e incentivos rurales, tramitados mediante Serfinanza, entidad financiera ligada a la familia Char, con recursos provenientes de Finagro, el fondo estatal para el desarrollo agropecuario. En ese sentido, el 22 de abril de 2024, Lafaurie Cabal (cuya madre es María Fernanda Cabal) acudió a una sede bancaria en el Cesar, región donde su familia ha sido históricamente dueña de tierra, y se presentó formalmente como pequeño productor para solicitar el mencionado apoyo.

Juan José Lafaurie Cabal. Foto: tomada de X

Para acreditar esa condición, según el reportaje, aportó certificaciones que reportan activos e ingresos por debajo de los límites legales exigidos. Esas cifras, según los registros, permitieron que ese mismo día se le aprobara un crédito de redescuento por $400 millones, respaldado en un 80 % por el Fondo Agropecuario de Garantías.

Ese préstamo tenía como finalidad la siembra de palma de aceite en un predio de la Hacienda Guadalajara: una propiedad que figura a nombre de Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., que es la sociedad que adquirió la propiedad a José Félix Lafaurie y cuyos socios son la senadora Cabal y varios de sus hijos. A ese financiamiento se sumó la solicitud de un Incentivo de Capitalización Rural (ICR), mecanismo que funciona como un subsidio directo, por el monto máximo permitido. Esto terminó, según la denuncia periodística, ampliando el respaldo estatal a ese grupo familiar.

La columna y el espacio radial añadieron que el 27 de noviembre de 2024, Finagro abonó más de $95 millones al crédito, lo que redujo sustancialmente la deuda del beneficiario y trasladó parte del costo a los contribuyentes del país, pese a que el solicitante no encajaría en el perfil tradicional de vulnerabilidad. Esta situación revelada por Coronell cobra relevancia al ser José Félix Lafaurie integrante de la junta directiva de Finagro durante el trámite, cargo que ocupó por más de 16 años. Ante esto, el ingeniero sostiene que no existió conflicto de interés ni obligación de informar. Vale recordar que la familia Lafaurie Cabal ha sido crítica de los subsidios por parte del Estado. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal ha construido buena parte de su discurso político en contra de esas ayudas del Estado. “No creo en los subsidios ni en los regalos del Estado. Creo en la dignidad que nace del trabajo”, escribió en un trino. Le puede interesar: La historia de los nuevos “duros” que lideran los gremios más importantes de Colombia.

Ese discurso lo ha replicado su hijo Juan José, reconocido en redes sociales por sus ataques a contradictores y por exhibir un estilo de vida asociado al lujo.

De hecho, Lafaurie Cabal ha cuestionado públicamente a quienes, según él, se apropian de ayudas sociales sin necesitarlas. “Margarita Rosa de Francisco, en un acto “revolucionario”, se auto percibió estrato 3 siendo 6... y se quedó con un subsidio destinado a quien sí lo necesitaba”, señaló el abogado en contra de la actriz cuando se conoció que accedió a una ayuda estatal sin que lo necesite.

Consultado sobre el tema, José Félix Lafaurie defendió el trabajo de él y de su hijo y negó que hubiera estado en la junta directiva de Finagro cuando el abogado hizo el trámite para el crédito. Así mismo, advirtió que Coronell tiene animadversión contra esa familia y contra el expresidente Álvaro Uribe (quien es cercano al dirigente y jefe político de María Fernanda Cabal).