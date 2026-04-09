La U y conservadores le dan la espalda a Cepeda, ¿qué otros partidos todavía no se deciden?

A pocas semanas de que se lleven a cabo la en primera vuelta presidencial, diferentes partidos políticos ya aseguraron que no brindarán su apoyo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Los partidos Conservador y la U son algunos de ellos. ¿Cuáles faltan por decantarse?
En toda contienda política, los apoyos más allá del propio partido son clave. Para los candidatos, esto puede significar sumar —o no— votos a su candidatura. En el caso del aspirante de la izquierda, varias colectividades ya han decidido no apoyarlo.
Entre estos movimientos que ya hicieron pública su decisión se encuentran el Partido Conservador y el Partido de la U, que optaron por no respaldarlo.
Estas posturas marcan una tendencia dentro de sectores tradicionales que comienzan a alinearse de cara a la primera vuelta, por lo menos, no con el candidato que representa el continuismo del gobierno de Gustavo Petro.
En algunos casos, las decisiones responden a diferencias ideológicas, mientras que en otros obedecen a cálculos estratégicos sobre las posibles alianzas que podrían consolidarse en una eventual segunda vuelta. El panorama político, por ahora, sigue en movimiento.