Petro reaccionó a posible arresto si se reunía con alcalde de Nueva York: “Nunca se me informó de restricciones con mi visa”

Durante su visita a Nueva York (Estados Unidos), el presidente Gustavo Petro se refirió a la noticia del medio gringo The Washington Post que reveló que el Departamento de Estado de ese país habría amenazado con arrestarlo si hacía actividades diferentes a las programadas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El mandatario tenía previsto reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero de esa manera la Administración Trump frustró el encuentro. Al respecto, el Jefe de Estado reaccionó en su cuenta de X (antiguo Twitter), en donde aseguró que “nunca se me informó de restricciones a mi visa”, recordó que fue “al funeral de Jessi Jackson en Chicago” y agregó que “nunca se me informó que sería arrestado”. Le puede interesar: A Petro no le bastaron las redes sociales: Ahora amplificó sus polémicos trinos en el Consejo de Seguridad de la ONU. “Considero que quienes asistimos al periodo de la Asamblea de Naciones como presidentes de la república (sic) estamos protegidos por la ley de los EEUU (sic) que nos permite, a los jefes de Estado del mundo hablar de manera libre y sin consecuencias en ese periodo”, contó Petro.

A renglón seguido, recordó que fue a la ONU a “dirigir la primera sesión bajo nuestra presidencia”, pero manifestó que consideraba “poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar con el alcalde de Nueva York, autoridad local de los EEUU (sic) y mi libertad de pensamiento al no permitirme dictar una conferencia a la que fui invitado en Boston”.

Por otro lado, expresó su desacuerdo con “la intromisión del gobierno de los EEUU (sic) en la campaña electoral, cuyas decisiones solo corresponden al pueblo de Colombia en el ejercicio pleno de su libertad”. A pesar de esto, el presidente advirtió que, a pesar de “las desavenencias con la política internacional de Washington”, no será impedimento para que “el trato que hicimos en la oficina Oval de la Casa Blanca se mantenga, no importa las diferencias políticas que tenemos”. Conozca: De la Espriella (52,6%) le saca 8 puntos a Cepeda (44,8%), según nueva encuesta de AtlasIntel: así va la tendencia

“Con el presidente Donald Trump acordé, sin menoscabo de nuestra soberanía nacional, porque mi Patria es Colombia, todo el esfuerzo conjunto en la lucha contra el narcotráfico de cocaína y fentanilo”, insistió el mandatario. En ese sentido, recordó que se había comprometido con su homólogo norteamericano a “disminuir efectivamente, con las mediciones satelitales hechas por la Policía Nacional, las áreas de cultivos de hoja de coca”, así como a “la erradicación voluntaria por parte de 31.000 familias campesinas cultivadoras de hoja de coca que ya han entregado su verificación a la oficina de para las drogas de las Naciones Unidas”. Como resultado de eso, según expuso, “se han certificado casi 9.000 hectáreas de las 13.000 que se han entregado de un plan, antes de terminar mi gobierno, de más de 30.000 hectáreas (sic).

The Washington Post explicó que, tras bambalinas, el mandatario colombiano planeaba reunirse de manera privada con el alcalde Mamdani, también identificado con el socialismo, supuestamente para debatir sobre la democracia en las Américas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. No obstante, el Gobierno colombiano de un momento a otro canceló discretamente el encuentro después de que funcionarios estadounidenses consideraran la actividad como inaceptable, al estimar que violaría las restricciones del visado impuesto a Petro. Dicha medida extraordinaria habría sido interpretada por la comitiva colombiana como una amenaza de un eventual arresto. “Una visa es un privilegio, no un derecho. La visa estadounidense de cualquier persona corre el riesgo de ser revocada si visita Estados Unidos e insta de manera escandalosa a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente debidamente electo de los Estados Unidos”, dijo un funcionario anónimo al The Washington Post. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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