Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Regresa al Gobierno el viceministro TIC que coordinó a activistas e influencers con contratos para hacerle campaña a Cepeda

Giovanny Andrés López había renunciado hace apenas un mes en medio de la controversia por su participación en actividades de campaña de Iván Cepeda. Su hoja de vida ya fue publicada en la página de Presidencia para retomar su cargo.

  • Andrés López dejó el Viceministerio durante el periodo de la campaña de la segunda vuelta presidencial para respaldar a Cepeda. FOTO: Alcaldía de Tunja
    Andrés López dejó el Viceministerio durante el periodo de la campaña de la segunda vuelta presidencial para respaldar a Cepeda. FOTO: Alcaldía de Tunja
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Faltando apenas diez minutos para que comenzara el partido entre Colombia y Ghana del pasado viernes 3 de julio, la Presidencia publicó en el portal de aspirantes la hoja de vida de Giovanny Andrés López Cabezas para regresar al cargo de viceministro de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

El funcionario había renunciado apenas un mes antes, en medio de la controversia por su participación en actividades de campaña del entonces candidato presidencial Iván Cepeda, y ahora sigue el mismo camino de Felipe Harman, quien volvió a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tras apartarse temporalmente para hacer proselitismo.

El martes 2 de junio, dos días después de la primera vuelta presidencial, presentó su renuncia en medio de la controversia por su presunta participación en actividades de campaña en favor del entonces candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La polémica no era nueva. El propio Cepeda confirmó en su cuenta de X que el viceministro estaba participando en grupos oficiales de WhatsApp para impulsar su candidatura. Y agregó: “Ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político”.

Lea también: Iván Cepeda revela participación de un viceministro en su campaña: ¿quién es y cuál habría sido su papel?

Según conoció en ese entonces EL COLOMBIANO, una denuncia señalaba que, a finales de marzo, el viceministro habría solicitado a creadores de contenido alinearse para respaldar la candidatura del Pacto Histórico.

Antes de llegar al Viceministerio, López Cabezas había sido identificado dentro de los equipos de comunicación estratégica del entorno del Gobierno; de hecho, fue jefe de comunicaciones estratégicas de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Según reveló en su momento La Silla Vacía, López hacía parte de dos grupos de WhatsApp: uno dedicado a promover la candidatura de Iván Cepeda y otro enfocado en impulsar la aspiración vicepresidencial de la senadora Aida Quilcué.

Aunque reconoció integrar los grupos, aseguró a ese medio no recordar haber enviado instrucciones para apoyar a Cepeda. Sin embargo, sí admitió haber informado a los participantes que Simón Rodríguez Oramas asumiría la coordinación digital de la campaña, con el propósito, supuestamente, de separar esas actividades de sus funciones como servidor público, pues Oramas también era funcionario y renunció.

El mismo camino de Harman

El virtual regreso de López sigue el mismo camino que tomó recientemente Felipe Harman.

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) renunció el 5 de junio de 2026 para vincularse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, donde habría asumido labores relacionadas con la logística y la movilización de votantes para la segunda vuelta.

Tras la victoria de Abelardo de la Espriella, la Presidencia publicó nuevamente la hoja de vida de Harman el 22 de junio, para que retomara la dirección de la ANT.

En ese momento, Harman defendió su regreso asegurando que se trataba de un “acto de responsabilidad con el país”, con el propósito de liderar el empalme técnico y administrativo de la entidad con el gobierno entrante.

Ahora, con la nueva publicación de la hoja de vida de Giovanny Andrés López Cabezas, el Gobierno repite el mismo esquema: un funcionario que salió temporalmente de su cargo durante la campaña presidencial busca reincorporarse a la administración antes del cambio de gobierno.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

De acuerdo con la Procuraduría, son 196 los funcionarios públicos que tienen abierta una investigación por presunta participación indebida en política electoral. De estos, 13 fueron incluso suspendidos de sus cargos.

Siga leyendo: Así se va armando el gabinete de Abelardo: los confirmados, los que faltan y los que suenan

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Presidencia
Gobierno Nacional
Campaña política
Ministerio de las TIC
Elecciones 2026
Rama Ejecutiva
Viceministerio
Gobierno Petro
Colombia
Gustavo Petro
Iván Cepeda
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos