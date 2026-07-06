Regresa al Gobierno el viceministro TIC que coordinó a activistas e influencers con contratos para hacerle campaña a Cepeda

Faltando apenas diez minutos para que comenzara el partido entre Colombia y Ghana del pasado viernes 3 de julio, la Presidencia publicó en el portal de aspirantes la hoja de vida de Giovanny Andrés López Cabezas para regresar al cargo de viceministro de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). El funcionario había renunciado apenas un mes antes, en medio de la controversia por su participación en actividades de campaña del entonces candidato presidencial Iván Cepeda, y ahora sigue el mismo camino de Felipe Harman, quien volvió a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tras apartarse temporalmente para hacer proselitismo.

El martes 2 de junio, dos días después de la primera vuelta presidencial, presentó su renuncia en medio de la controversia por su presunta participación en actividades de campaña en favor del entonces candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La polémica no era nueva. El propio Cepeda confirmó en su cuenta de X que el viceministro estaba participando en grupos oficiales de WhatsApp para impulsar su candidatura. Y agregó: “Ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político”. Lea también: Iván Cepeda revela participación de un viceministro en su campaña: ¿quién es y cuál habría sido su papel? Según conoció en ese entonces EL COLOMBIANO, una denuncia señalaba que, a finales de marzo, el viceministro habría solicitado a creadores de contenido alinearse para respaldar la candidatura del Pacto Histórico. Antes de llegar al Viceministerio, López Cabezas había sido identificado dentro de los equipos de comunicación estratégica del entorno del Gobierno; de hecho, fue jefe de comunicaciones estratégicas de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según reveló en su momento La Silla Vacía, López hacía parte de dos grupos de WhatsApp: uno dedicado a promover la candidatura de Iván Cepeda y otro enfocado en impulsar la aspiración vicepresidencial de la senadora Aida Quilcué. Aunque reconoció integrar los grupos, aseguró a ese medio no recordar haber enviado instrucciones para apoyar a Cepeda. Sin embargo, sí admitió haber informado a los participantes que Simón Rodríguez Oramas asumiría la coordinación digital de la campaña, con el propósito, supuestamente, de separar esas actividades de sus funciones como servidor público, pues Oramas también era funcionario y renunció.

El mismo camino de Harman

El virtual regreso de López sigue el mismo camino que tomó recientemente Felipe Harman. El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) renunció el 5 de junio de 2026 para vincularse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, donde habría asumido labores relacionadas con la logística y la movilización de votantes para la segunda vuelta. Tras la victoria de Abelardo de la Espriella, la Presidencia publicó nuevamente la hoja de vida de Harman el 22 de junio, para que retomara la dirección de la ANT.