Gabinete al garete: sin títulos en Igualdad y sin inglés en Cancillería

A contramano de la relativa estabilidad y cohesión que suele acompañar el ocaso de un mandato —periodo natural para finiquitar metas y proyectos—, el gobierno de Gustavo Petro encara su recta final sumido en un desbarajuste administrativo. Lo que en los pasillos de la Casa de Nariño se lee como “lealtad popular”, hacia afuera se percibe como una desarticulación técnica con visos de desdén por la institucionalidad. Dos hechos conocidos esta semana confirman la tendencia: el nombramiento de un bachiller para manejar un presupuesto billonario y la eliminación de la barrera del idioma en la diplomacia.
Le recomendamos leer: El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el Cauca
La controversia más aguda recae sobre Alfredo Acosta Zapata, líder indígena designado para liderar el Ministerio de la Igualdad, una cartera que, pese a su joven creación, ha estado en el ojo del huracán por su baja ejecución. El despacho, que el año pasado administró un presupuesto de $1,29 billones, vuelve a ser cuestionado por la idoneidad de su cabeza. Según la hoja de vida cargada en el portal de aspirantes de la Presidencia, Acosta no cuenta con títulos universitarios ni experiencia previa en la administración pública. Su trayectoria se reduce a su paso por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La llegada de Acosta se produce tras la salida de Juan Carlos Florián, quien ya había generado ampolla por su nula experiencia en el sector y su pasado como creador de contenido para adultos. No obstante, el caso de Acosta escala la preocupación: se trata de entregar la chequera de la equidad social a alguien que nunca ha gestionado recursos estatales.