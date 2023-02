El presidente del Senado, Roy Barreras, –coequipero fundamental de Gustavo Petro y ficha clave en la coalición de gobierno– anunció hace menos de 24 horas que avanza favorablemente el tratamiento al que ha sido sometido contra un cáncer de colon. Ese padecimiento es una de las razones que, desde hace meses, lo tienen pensando si continuará o no en el Congreso. Sin embargo, ante los buenos resultados, este jueves abrió la puerta a seguir en el Capitolio.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Barreras admitió que su continuidad como senador del Pacto Histórico dependerá de una decisión médica y de qué tanto mejore su condición de salud. Apenas este miércoles, el congresista reveló que, luego de practicarse una nueva sesión de quimioterapia, el tumor que tiene ha disminuido en un 90%.

“Depende de una decisión médica. Voy bien gracias a Dios, al negrito de Buga y a las oraciones de mucha gente. A finales de abril sabremos si ese 10 % que me falta se curó o no, o si me debo someter a una cirugía. Sabremos en julio –por decisión médica– si tal cirugía, si llega a ocurrir, es satisfactoria o no”, explicó el congresista a este diario.