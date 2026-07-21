Deluque dice que Abelardo tiene mayorías en el Senado, ¿realmente es así? Estas son las cuentas

Tras perder la Presidencia del Senado, el excandidato Alfredo Deluque aseguró que el resultado no pone en riesgo la agenda legislativa del gobierno de Abelardo de la Espriella. Incluso descartó que la elección de Honorio Henríquez, con el respaldo del Pacto Histórico, signifique el nacimiento de un supuesto “petrouribismo”.
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“Con la conversación que tuve hoy con Honorio y la intención de apoyar al nuevo Gobierno, no creo que haya nacido el petrouribismo. Eso fue una alianza electoral para ayer. Ya hoy estamos conformando una coalición sólida para que pasen los proyectos de Abelardo”, afirmó Deluque un día después de su derrota para ocupar el cargo de la presidencia del Senado en una votación que usualmente ya está prácticamente cantada.
En la misma línea se pronunció el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien insistió en que la elección de la Mesa Directiva no cambia la relación entre el Gobierno y el Congreso y aseguró que el Ejecutivo seguirá trabajando para consolidar una mayoría que le permita sacar adelante su agenda legislativa.