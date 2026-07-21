¿Qué pasará con las investigaciones contra Petro en el Congreso? Él mismo puso a los 5 congresistas del Pacto en la Comisión que lo investiga

Entre las decisiones estratégicas de la nueva legislatura ha estado la conformación de la Comisión Primera de Senado y Cámara y la de Investigación y Acusación (también de Cámara), el órgano encargado de investigar al presidente de la República, a magistrados y al fiscal general.
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Según pudo conocer EL COLOMBIANO, los cinco representantes del Pacto Histórico que integrarán esta última célula habrían sido escogidos directamente por el presidente Gustavo Petro, quien buscó garantizar un grupo de su confianza en una comisión donde reposan más de 200 procesos en su contra.
Los elegidos fueron David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas. Fuentes del Congreso aseguraron a este diario que al mandatario le presentaron un listado de nueve posibles candidatos y de ahí habría escogido.