¿Qué pasará con las investigaciones contra Petro en el Congreso? Él mismo puso a los 5 congresistas del Pacto en la Comisión que lo investiga

Entre las decisiones estratégicas de la nueva legislatura ha estado la conformación de la Comisión Primera de Senado y Cámara y la de Investigación y Acusación (también de Cámara), el órgano encargado de investigar al presidente de la República, a magistrados y al fiscal general. Lea también: Palacio Rafael Uribe Uribe: la historia de la que será sede de gobierno de De la Espriella en Medellín Según pudo conocer EL COLOMBIANO, los cinco representantes del Pacto Histórico que integrarán esta última célula habrían sido escogidos directamente por el presidente Gustavo Petro, quien buscó garantizar un grupo de su confianza en una comisión donde reposan más de 200 procesos en su contra. Los elegidos fueron David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas. Fuentes del Congreso aseguraron a este diario que al mandatario le presentaron un listado de nueve posibles candidatos y de ahí habría escogido.

Esta habría sido la lista de la que Petro habría seleccionado a los representantes a la Cámara en la Comisión de Acusaciones de su partido. FOTO: Cortesía

La experiencia que dejó el cuatrienio anterior no habría pasado desapercibida. Petro no quería repetir lo ocurrido con la entonces representante Gloria Arizabaleta, quien, pese a ser considerada cercana al petrismo, impulsó una decisión para suspender al mandatario por su presunta participación en política durante las elecciones. Aunque luego esa actuación fue revertida al concluirse que la congresista no tenía competencia para adoptar esa determinación, el episodio dejó en evidencia que el Gobierno no tenía pleno control sobre quienes integraban esa comisión.

Además, varios congresistas consultados por este diario señalaron que, durante las negociaciones para conformar las comisiones, uno de los principales objetivos del Gobierno saliente era asegurar el mayor número posible de puestos en la Comisión de Acusación. El propio Petro lo dejó entrever en un mensaje publicado en X en respuesta al designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, a quien le dijo que su verdadero interés era quedarse con esa instancia para “meterlo preso”. Pero el interés no era exclusivo de la administración Petro. El gobierno entrante también habría seguido de cerca esa conformación. La comisión quedaría integrada, además de los del Pacto, por tres del Centro Democrático: Jesús Salim Lorduy, Daniel Felipe Briceño y Jonathan Eduardo Pineda; tres del Partido Liberal: José Fredy Arias, Johana González y Mario José Carvajal; dos del Partido Conservador: Juan Loreto Gómez y José Luis Duarte; uno de Cambio Radical: Carlos Alberto Cuenca; uno del Partido de la U: Diana Carolina Riveros; y dos representantes de las curules de paz: Jorge Rodrigo Tovar y Luis Ramiro Ricardo. La nueva conformación deja al Pacto Histórico con un bloque importante dentro de una comisión clave para el futuro judicial y político del presidente.

A esos cinco representantes podrían sumarse congresistas de otros partidos que durante el cuatrienio mantuvieron cercanía con el Gobierno o con sectores aliados, lo que haría más difícil que prosperen procesos sensibles contra el mandatario, como señalaron expertos a este medio. Entre quienes aparecen como los principales contrapesos dentro de la comisión están los tres representantes del Centro Democrático y Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical. Uno de los nombres que también genera atención es el del conservador Juan Loreto Gómez. El representante parece acercarse al nuevo gobierno, pero ha sido mencionado en el escándalo de la UNGRD. Entre los más de 200 procesos contra Petro figuran desde denuncias presentadas por ciudadanos, hasta otros de “mayor calibre” como las investigaciones relacionadas con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, caso sobre el cual el Consejo Nacional Electoral ya adoptó decisiones contra la campaña.

¿Cómo quedaría la Comisión Primera de la Cámara?

Si la Comisión de Acusación será determinante para el futuro de los procesos contra Gustavo Petro, la Comisión Primera será el escenario donde comenzarán a definirse las principales reformas del gobierno de Abelardo de la Espriella y la defensa de las reformas del gobierno saliente. Para Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos de la Universidad del Rosario, se trata de una de las comisiones más poderosas del Congreso al ser “la llave de la Constitución”. “Para el gobierno saliente, controlar quién la preside es cuidar el legado. Para el entrante, es por donde tendría que entrar cualquier reforma grande que sueñe”, explicó. Mientras en el Senado aún está pendiente definir cómo quedará integrada esa célula, en la Cámara de Representantes quedaría integrada por 39 congresistas: diez del Pacto Histórico, siete del Centro Democrático, tres liberales, tres conservadores, tres de la U, tres de curules de paz (Citrep), dos de Cambio Radical, dos del Partido Demócrata, y uno por cada uno de Libres (curul afro), Colombia Renaciente, Nuevo Liberalismo, Salvación Nacional, Alianza Verde y ASI. Repiten Becerra y Landinez en esta; y, del Centro Democrático, Briceño. Aunque el Gobierno podrá contar con una representación importante, el equilibrio dependerá de la capacidad para construir mayorías. Siga leyendo: De la Espriella nombrará a otros dos paisas: David Tamayo en la UNGRD y Mauricio Tobón como embajador en México

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