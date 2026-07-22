El antioqueño David Vélez entra a la junta directiva de OpenAI para impulsar su expansión global

OpenAI dio un nuevo paso en su estrategia de expansión global con el nombramiento del paisa David Vélez, fundador y CEO global de Nubank, como miembro de las juntas directivas de OpenAI Foundation y OpenAI Group PBC. Junto a él también fue designado Robin Vince, presidente y CEO de BNY, en una decisión con la que la compañía busca reforzar su liderazgo, acelerar el desarrollo responsable de la inteligencia artificial y ampliar su presencia entre empresas y usuarios de todo el mundo. El movimiento también refleja el creciente interés de OpenAI por fortalecer su relación con el sector financiero, apoyándose en dos ejecutivos que transformaron la industria mediante el uso de la tecnología. Según medios internacionales, Vélez sostuvo que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para ampliar las oportunidades económicas y sociales. “La tecnología puede ser una poderosa fuerza para ampliar el acceso y las oportunidades cuando se desarrolla en torno a las necesidades de las personas y se sustenta en la confianza. La IA tiene el potencial de ayudar a las personas, las empresas y economías enteras a hacer más, y espero contribuir a los esfuerzos de OpenAI para poner una IA útil al alcance de todos”, aseguró.

Por su parte, Bret Taylor, presidente de los consejos de la Fundación OpenAI y de OpenAI Group PBC, destacó el perfil de los nuevos integrantes. “David y Robin son líderes excepcionales que han utilizado la tecnología para transformar los servicios financieros y ampliar las oportunidades a escala global. Su experiencia será invaluable mientras OpenAI atiende a más empresas y personas en todo el mundo y trabaja para garantizar que la IA beneficie a todos. Nos complace enormemente darles la bienvenida a los consejos”, señaló.

¿Quién es David Vélez, el colombiano que revolucionó la banca digital?

Nacido en Medellín, David Vélez estudió Ciencias de la Administración e Ingeniería y posteriormente obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford. Antes de convertirse en empresario desarrolló su carrera en el sistema financiero estadounidense, donde trabajó en firmas como Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic. Esa experiencia lo llevó posteriormente a Brasil, país donde identificó la oportunidad de crear una entidad financiera completamente digital.

En 2013 fundó Nubank con el propósito de desafiar el modelo tradicional de la banca. Apenas un año después, en 2014, la compañía inició operaciones con un equipo de solo 12 empleados. El crecimiento fue acelerado. Nubank se consolidó en Brasil hasta convertirse en la institución financiera privada más grande del país por número de clientes. Posteriormente inició su expansión hacia México, en 2019, y más adelante llegó a Colombia. Para finales de 2025, la plataforma financiera había superado los 122 millones de clientes en América Latina y alcanzó una valoración bursátil que la convirtió en una de las empresas más valiosas de la región, incluso por encima de Petrobras en capitalización de mercado. Ese mismo año reportó utilidades por US$2.900 millones. El desempeño de Nubank llevó a David Vélez a convertirse en el colombiano más rico de 2025, con una fortuna estimada en miles de millones de dólares.

OpenAI impulsa una nueva etapa de crecimiento tras el lanzamiento de los modelos GPT-5.6 y el fortalecimiento de su junta directiva con líderes del sector financiero. FOTO COLPRENSA

Más allá de los negocios, el empresario también ha impulsado iniciativas filantrópicas. Junto con su esposa, Mariel Reyes, anunció el compromiso de donar la mayor parte de su patrimonio a causas sociales mediante la iniciativa global The Giving Pledge. Su trayectoria también fue reconocida este año. En marzo de 2026, el diario La República lo distinguió como Empresario del Año 2025, resaltando su papel en la transformación del sistema financiero latinoamericano gracias al crecimiento de Nubank.

¿Qué busca OpenAI con estos nombramientos?

La llegada de Vélez y Vince ocurre en un momento clave para OpenAI, que atraviesa una etapa de fuerte crecimiento tecnológico, comercial y regulatorio. En julio de 2026 la compañía presentó la familia de modelos GPT-5.6, integrada por Sol, Terra y Luna, desarrollados para ofrecer avances significativos en razonamiento lógico, programación, ciberseguridad y aplicaciones científicas. Según la empresa, los nuevos modelos multiplican por cinco la capacidad de razonamiento frente a GPT-4.5 y se caracterizan por una mayor eficiencia energética y mejores estándares de seguridad. Además, lanzó GPT-Live, una tecnología de voz diseñada para ofrecer conversaciones más naturales dentro de ChatGPT. Le puede gustar: Nubank rompe récord: supera los US$5.000 millones en ingresos trimestrales Paralelamente, OpenAI continúa ajustando su estrategia comercial mientras enfrenta un entorno regulatorio cada vez más exigente en Estados Unidos, donde el desarrollo de la inteligencia artificial está bajo un creciente escrutinio.

OpenAI acelera su crecimiento con ingresos récord

El crecimiento de OpenAI también se refleja en sus resultados financieros. Durante 2025, la compañía dirigida por Sam Altman destinó US$34.000 millones a costos y gastos, una cifra que evidencia la intensa competencia por infraestructura tecnológica, talento especializado y desarrollo de nuevos productos. Al mismo tiempo, la empresa alcanzó ingresos anuales por US$13.000 millones y cerró 2025 con ingresos mensuales de US$2.000 millones, el doble del ritmo registrado al finalizar 2024, cuando facturaba cerca de US$1.000 millones por trimestre. En materia de crecimiento de usuarios, OpenAI se ha consolidado como la plataforma tecnológica que más rápido alcanzó los 10 millones y posteriormente los 100 millones de usuarios. Ahora la compañía proyecta convertirse en una plataforma con 1.000 millones de usuarios activos semanales, una meta que refleja la velocidad con la que la inteligencia artificial generativa continúa expandiéndose en todo el mundo. Entérese: El paisa David Vélez, fundador de Nubank, fue reconocido como el Empresario del Año 2025

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