¡Vuelve el ‘Poderoso! El DIM de Amaranto Perea mide fuerzas ante Vasco da Gama por la Sudamericana

Con nuevo técnico y la mente puesta en ofrecer buenos resultados que le permitan reconciliarse con su afición, el Deportivo Independiente Medellín retoma este miércoles 22 de julio la competencia internacional. A las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, el equipo rojo que ahora dirige Luis Amaranto Perea recibirá al Vasco Da Gama de Brasil, en el duelo de ida de los playoff para octavos de final de la Copa Sudamericana. Transmite ESPN. Este encuentro se jugará a puerta cerrada, pues la Conmebol sancionó al Poderoso con 6 fechas debido a los desmanes de los hinchas en el comienzo del partido ante Flamengo de Brasil, el pasado 7 de mayo en el Atanasio. Ese juego fue suspendido y el cuadro paisa perdió en el escritorio por 3-0, lo que le significó la eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que avanzaron el elenco brasileño y Estudiantes de La Plata, de Argentina. Los 7 puntos que hizo el DIM le dieron un cupo en esta fase clasificatoria y tanto directivos como cuerpo técnico y jugadores están motivados para ganar la llave ante Vasco. Esa misión arranca ante uno de los equipos más importantes del continente y en el que actúan varios colombianos, entre ellos Carlos Gómez que estuvo con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica.

Se lesionó Frank Fabra en un entrenamiento

Al estratega Amaranto Perea, quien se acaba de incorporar al Medellín tras su participación como asistente de Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo, le tocará una dura misión porque en poco tiempo tendrá que resolver inconvenientes y moldear un plantel que trae varios jugadores con problemas físicos. Para colmo, en las últimas horas se lesionó el lateral izquierdo Frank Fabra, quizás el mejor elemento del primer semestre, y que estará fuera de las canchas más de una semana. Lea aquí: Entre lágrimas de emoción, Amaranto Perea fue presentado como nuevo técnico del DIM: “A este equipo no se le puede decir que no” “La disposición de los jugadores ha sido total y tenemos la confianza en que el equipo va a agarrar la forma como queremos. Me gustaría que la situación fuera distinta, pero con trabajo se puede volver a ilusionar a la gente”, dijo Amaranto durante su presentación ante la prensa. En relación con Vasco, el estratega señaló que los brasileños tienen la misma preocupación que ellos porque son entrenadores nuevos y en ese sentido no tienen ventaja. “Hay que enfocarnos en lo nuestro, tenemos fe en que todo va a salir bien”.

DIM tiene 7 paisas en la nómina hasta ahora

Una de las peticiones que hacía la afición roja era tener futbolistas antioqueños y los dirigentes han hecho un esfuerzo para complacerla. En la actualidad están Daniel Cataño, Yony González, Hayen Palacios, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Diego Moreno y Fabra.

Renovar el contrato con Fabra y Luis Escorcia, mantener a Kevin Mantilla, adquirir los derechos deportivos de Joaquín Varela y sumar a Alfonso Simarra, a quien Amaranto ya tuvo en Junior, y al volante argentino Agustín Martegani, de 26 años, y a Carlos Lucumí dan cuenta de que existe un compromiso que volver a poner al DIM en los primeros lugares de los campeonatos que dispute. “No tenemos los nombres rimbombates, pero son buenos jugadores que pueden aportar para que la gente se tranquilice”, advirtió Amaranto, quien busca triunfar como técnico luego de hacerlo como futbolista en el DIM.

Vasco da Gama también estrena técnico

El Vasco da Gama confirmó el 10 de julio la contratación de Pedro Emanuel. El técnico portugués (51 años) firmó un contrato hasta diciembre de 2027, reseñó el club en su página oficial. El estratega fue un futbolista exitoso con el Porto, “donde vivió la época dorada del club. Ganó la Liga de Campeones 2002/03 y la Copa Intercontinental 2003, así como la Copa de la UEFA, seis títulos de liga portuguesa y cuatro Copas de Portugal”. Le puede interesar: Vuelve el fútbol colombiano: así se jugará la Liga, Copa, Torneo y Liga Femenina BetPlay En esa institución se formó como entrenador en 2009, con el equipo sub-17. Su trayectoria profesional la inició en los banquillos de Académica (Portugal), ganando la Copa de Portugal de 2012 y clasificando al equipo para la Europa League. También orientó al Arouca (Portugal), al Apollon FC (Chipre), Al-Taawon (Arabia Saudita), Almería (España), Al-Ain (Emiratos Árabes), Al-Nassr, Al-Khaleej y Al-Fayha, los tres últimos en Arabia Saudita. PREGUNTAS Y RESPUESTAS