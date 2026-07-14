Nuevas reglas para corridas de toros, a las que les queda un año para ser prohibidas

A un año de que en Colombia queden totalmente prohibidas las corridas de toros, el Gobierno expidió un decreto que implementa nuevas reglas y restricciones para llevarlas a cabo. Una de esas es que los animales que usan para practicar la tauromaquia no morirán en la arena y que los menores de edad no podrán ir como espectadores ni como rejoneador.
El decreto expedido esta semana dejó prohibido el uso de elementos cortopunzantes o eléctricos antes y durante el desarrollo de la corrida. Por lo general, esos utensilios son utilizados para causar dolor al animal y que salga con los cachos hacia abajo.
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Según explicó la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), quien fue la autora de la ley “No Más Olé”, esto “significa que en adelante ningún toro podrá ser acribillado ni masacrado en la arena”.
Por otro lado, también prohibió que menores de 18 años sean rejoneadores, novilleros o matadores, que son los tipos de actores que participan en la tauromaquia. El rejoneador es el que lo hace encima de un caballo, el novillero es el que se está preparando para ser matador y lo practica con novillos (toros de tres o cuatro años) y el matador es el que sale al ruedo con un toro adulto.