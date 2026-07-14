Nuevas reglas para corridas de toros, a las que les queda un año para ser prohibidas

A un año de que en Colombia queden totalmente prohibidas las corridas de toros, el Gobierno expidió un decreto que implementa nuevas reglas y restricciones para llevarlas a cabo. Una de esas es que los animales que usan para practicar la tauromaquia no morirán en la arena y que los menores de edad no podrán ir como espectadores ni como rejoneador. El decreto expedido esta semana dejó prohibido el uso de elementos cortopunzantes o eléctricos antes y durante el desarrollo de la corrida. Por lo general, esos utensilios son utilizados para causar dolor al animal y que salga con los cachos hacia abajo. Le puede interesar: Corte Constitucional dejó en firme la ley que prohíbe corridas de toros, corralejas y peleas de gallos en Colombia. Según explicó la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), quien fue la autora de la ley “No Más Olé”, esto “significa que en adelante ningún toro podrá ser acribillado ni masacrado en la arena”. Por otro lado, también prohibió que menores de 18 años sean rejoneadores, novilleros o matadores, que son los tipos de actores que participan en la tauromaquia. El rejoneador es el que lo hace encima de un caballo, el novillero es el que se está preparando para ser matador y lo practica con novillos (toros de tres o cuatro años) y el matador es el que sale al ruedo con un toro adulto.

Así mismo, los menores de edad no podrán ingresar “a estos espectáculos de muerte y de tortura”, añadió la senadora petrista. En cuarto lugar, el documento expedido consignó la prohibición para que se destinen recursos públicos para la realización de eventos taurinos. “Pero además establece unos requisitos muy estrictos para la realización de las corridas incruentes (que no causan derramamiento de sangre)”, advirtió Hernández.

Finalmente, también quedó reglamentada la obligación de que en la publicidad de los eventos de tauromaquia se explique que se trata de uno de explotación animal y también se promuevan actividades de bienestar y protección. “Cada día un paso más cerca de la abolición de espectáculos crueles con animales en Colombia”, celebró la senadora Esmeralda Hernández en un video que compartió en sus redes sociales.

La prohibición de las corridas de toro fueron prohibidas en 2024

A finales de mayo de 2024 la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate —con 93 votos a favor y 2 en contra— el proyecto que prohibió las corridas de toros en Colombia.

La iniciativa, que también fue impulsada en reiteradas ocasiones por el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal) y que fue construido en coautoría con más de 40 congresistas de distintos partidos, prohíbe las corridas de toros por ser “una expresión que atenta contra la dignidad y la vida de los animales”. Sin embargo, desde entonces quedó en claro que no es una medida de inmediato cumplimiento, sino que iniciaría un proceso de transición de tres años, es decir, hasta 2027. El proceso para llegar a la prohibición de la tauromaquia inició en 2010 cuando la Corte Constitucional expidió la sentencia C–6666 en la que rechazó una demanda que buscaba prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos. Allí, ratificó que no era su competencia decidir sobre prohibir o avalar las corridas de toros, por lo que instó al Congreso a legislar sobre la materia. Lo mismo ocurrió años después cuando, en 2014, la misma alta corte ordenó reanudar las corridas específicamente en Bogotá, porque, según el tribunal, eran una expresión artística que podía hacerse en municipios en los que fueran manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida. Tal decisión siguió causando polémica y para revertirla, gobiernos locales fueron desincentivando esta práctica en la capital pese a lo estipulado.