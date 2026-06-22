Las claves de la victoria de Abelardo: votos decisivos en Antioquia, Valle y Bogotá

En la política, como en el fútbol, se puede ganar por un gol o por un punto porcentual. En el caso de las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella ganó por menos de uno. El final del preconteo de la segunda vuelta fue casi un votofinish que dejó una distancia de 250.830 votos entre el abogado penalista y el senador Iván Cepeda: cifra que, en términos porcentuales, corresponde al 0,96 %.
La votación fue de 12.959.542 votos (49,66 %) para el ganador y de 12.708.712 (48,70 %) para el perdedor.
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Con el diario del lunes, las cifras de los resultados de la elección presidencial dejan al menos tres claves para el triunfo de De la Espriella: los números que obtuvieron ambos candidatos en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. Son tres territorios que —además de la Costa Norte— resultan decisivos para toda elección.