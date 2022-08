Así, captando el lenguaje y el humor que es popular en las redes, Hernández llegó a la segunda vuelta, no únicamente, pero sí en gran medida, impulsado por TikTok, Twitter, Facebook e Instagram . No por nada se autodenominó el “rey de TikTok”.

Aunque desde algunos puntos de vista la colectividad está en decadencia –pasó de 19 a 13 curules en el Senado–, siendo oposición tiene la oportunidad de volver a ser el centro de atención y hacerle control político a Gustavo Petro. Además de ser receptor de la ciudadanía que no votó por el presidente entrante y no se siente identificada con él.

Después de esa contienda, en la que el Centro Democrático no tuvo un candidato oficial y Uribe ya no cuenta con la popularidad de antes –incluso prefirió guardar silencio y no involucrarse demasiado en ningún apoyo público–, la colectividad tiene un reto grande de frente: buscar y ganar nuevos apoyos de la ciudadanía para no perder relevancia y ganar fuerza.