El congreso no le camina a Petro: cae tributaria y la de salud en vilo

La penúltima semana de sesiones en el Congreso de la República inició con saldo negativo para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La Comisión Cuarta del Senado le propinó un golpe al hundir, con el voto de nueve senadores, la reforma tributaria; entre tanto, en la Comisión Séptima de la misma corporación —que debate la reforma a la salud— la oposición y los sectores independientes se soban las manos con la noticia de ese hundimiento.
De esa manera, la derrota de la Casa de Nariño podría ser peor para el final de la semana, pues su apuesta de cambio social más ambiciosa tambalea y, con una campaña al Congreso para 2026 en marcha, la posibilidad de sacarla adelante el otro año es casi nula.
Lo cierto es que la caída de la tributaria golpea la suerte de la reforma a la salud. Como lo advirtió a finales de octubre la senadora Nadia Blel (Partido Conservador), parte de los recursos para sostener los cambios que el proyecto implementaría estaban atados a esa ley de financiamiento.
Así que con ese argumento fundado la Comisión Séptima podría darle el golpe final a una reforma que tiene al sistema de salud en jaque. Por eso, su presidente, el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), anunció que “vamos a citar al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que nos diga ahora cómo queda este proyecto sin esos recursos que ellos tenían presupuestados”.
¿Petro insistirá en la emergencia económica?
Luego de una “agonía” de tres semanas, los integrantes de la Comisión Cuarta del Senado hundieron el proyecto de reforma tributaria, con el que el Gobierno pretendía recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) del año próximo.
Ayer en la sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara, que se prolongó por casi dos horas, fue sometida a consideración y votada la ponencia positiva, que fue derrotada por 9 votos contra 4.
La decisión, que puso fin a tres semanas de deliberaciones, las dos anteriores suspendidas por falta de quórum en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, fue antecedida por las intervenciones de dos congresistas del Pacto Histórico que defendieron el texto.
Uno de ellos el representante Jorge Bastidas, quien reclamó espacio para explicar en detalle el texto de la iniciativa señalando que el Congreso había aprobado el PGN, sabiendo que era necesaria la ley de financiamiento para garantizar el monto fijado en $546,9 billones, el cual debe cubrir las obligaciones derivadas de la deuda, el Sistema General de Participaciones o los compromisos con los pensionados.
A este reclamo se sumó la senadora Sonia Bernal, defendiendo las bondades contenidas en el capítulo cuarto del texto, que apuntaba a optimizar el recaudo tributario por parte de la Dian, sin introducir nueva cargas tributarias.
Pese a las intervenciones en defensa de la reforma tributaria hecha por los congresistas del Pacto Histórico, ningún representante o senador de los movimientos de oposición al gobierno Petro tomó la palabra para refutar esas posiciones.
A renglón seguido se sometió a votación la ponencia positiva entre los congresistas de la Comisión Cuarta del Senado, quienes negaron el proyecto por 9 votos contra cuatro de quienes lo defendían.
El apoyo provino de los congresistas Aída Avella, Laura Ester Fortich, Claudia Pérez y Jhon Jairo Roldán.
Por el hundimiento del proyecto votaron John Moisés Besaile, Enrique Cabrales, Richard Fuelantala, Carlos Jiménez, Juan Felipe Lemos, Angélica Lozano, Carlos Meisel, Samy Merheg y Paulino Riascos. Estuvieron ausentes Carlos Farelo y Liliana Benavides.