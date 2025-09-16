Benedetti llega a juicio por caso Fonade, que ya dejó dos condenas

Armando Benedetti apareció en la pantalla frente al magistrado Ariel Torres durante la tarde del lunes pasado. Torres hace parte de la Sala Especial de Primera Instancia que está a cargo del juicio al ministro del Interior y hombre más poderoso del Gobierno. La sala de Instrucción de la misma Corte lo acusó por el delito de tráfico de influencias, por supuestamente haber intermediado en un contrato del Fonade (Fondo Nacional de Desarrollo) para una empresa llamada Certicámara.
EL COLOMBIANO contó en exclusiva los detalles de la investigación que lo llevó a juicio. En la sala hubo un tremendo debate porque la acusación original pedía juzgar a Benedetti también por el delito de interés indebido en la celebración de contratos; este se cayó en la última discusión. El caso es complejo, pero está relacionado con una reunión y una entidad que en el Gobierno Santos fue entregada a los llamados “ñoños”, los jefes políticos de Córdoba, en contraprestación por sus resultados electorales.
En 2014, Santos había perdido la primera vuelta frente a Óscar Iván Zuluaga y eso ponía en riesgo la continuidad del Acuerdo de Paz con las FARC. El expresidente construyó un movimiento de partidos políticos llamado unidad nacional que recogía a los tradicionales y a las nuevas estrellas de la política. Esos eran Miguel Elías Vidal y Musa Besaile Fayad.