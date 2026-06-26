Benedetti felicitó a Rodrigo Lara por llegar al MinInterior: “El empalme, cuando decida”

Apenas se confirmó que Rodrigo Lara será el próximo ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella, el actual jefe de esa cartera, Armando Benedetti, le envió un mensaje público de bienvenida.
En contexto: Rodrigo Lara Restrepo será el ministro de Interior del nuevo gobierno
“Felicitaciones a Rodrigo Lara por su designación como ministro del Interior, tiene todas las cualidades para hacerlo bien. Yo estaré, y todo el equipo del Ministerio, para hacer el empalme desde cuando él decida iniciarlo”.