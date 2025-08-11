“Mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”: Uribe

El líder absoluto del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue de los primeros en lamentar la noticia de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay este lunes 11 de agosto. El también precandidato presidencial por ese partido llevaba más de dos meses en una unidad de cuidados intensivos tras recibir dos disparos en la cabeza en medio de un acto de campaña en Bogotá. Le puede interesar: “Si mi mamá estuvo dispuesta a dar su vida por una causa, ¡cómo no voy a hacer yo lo mismo en lo político!”: las frases que dejó Miguel Uribe. Antes de las 5 de la mañana, el exmandatario expresó en su cuenta de X (antiguo Twitter) que “el mal todo lo destruye, mataron la esperanza”, en referencia a la muerte del político de 39 años.

Desde el 7 de junio pasado, el senador estaba luchando por su vida tras el ataque armado que sufrió a manos de un adolescente de 15 años que le disparó a quemarropa.

Desde entonces, fue sometido a varias cirugías para mejorar su condición, pero el pasado fin de semana su estado de salud empeoró y escaló a estado crítico, por lo cual fue sometido a una operación de urgencia tras presentar un sangrado intracerebral agudo. Le recomendamos leer: Miguel Uribe Turbay, el hombre que llegó antes a todas las cosas En ese sentido, la Fundación Santa Fe de Bogotá —en donde estuvo hospitalizado desde entonces— aseguró que Uribe Turbay salió de cirugía y que su condición era extremadamente crítica, pues se caracterizaba por un “edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”.

Sin embargo, tras salir de la intervención el centro médico aseguró que la condición del político era extremadamente crítica y que se caracterizaba por un “edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”. El expresidente Álvaro Uribe cerró su corto mensaje sobre la noticia diciendo: “Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”. Una hora después, el Centro Democrático publicó un mensaje en la misma red social en el que señalaron que Colombia estaba de luto y que “la violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros y su partida nos deja un vacío imposible de llenar”.

“Miguel vivirá por siempre en nuestros corazones y su ejemplo nos seguirá guiando. En estos momentos difíciles, nuestra oración, solidaridad y fortaleza están con su esposa, hijos, su padre y seres queridos”, indicó el partido político.

Para las elecciones legislativas de 2022, Uribe le dio la cabeza de lista al Senado de esa colectividad, a pesar de las disputas internas que esa decisión generó, pues el fallecido senador estaba recién llegado al Centro Democrático.