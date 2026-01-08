Sancionan a padres de familia por fabricar globos de mecha en Rionegro: esto tendrán que pagar en el comparendo

Las autoridades en Rionegro impusieron dos comparendos a padres de familia por la fabricación de globos de mecha, una práctica prohibida pero recurrente en Antioquia. En el procedimiento, también se restablecieron los derechos de tres menores de edad que, al parecer, estaban siendo expuestos a estas situaciones en el corregimiento Centro. Según la Alcaldía, el procedimiento se adelantó en cumplimiento del Decreto 171 del 8 de marzo de 2024, que prohíbe en el municipio el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra o venta de pólvora, productos pirotécnicos, juegos artificiales, globos aerostáticos de pirotecnia y sustancias peligrosas. Durante el operativo, realizado de manera articulada entre la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia y la Fuerza Pública, fueron incautados globos de hasta siete metros de altura y cuatro metros de ancho. Le puede interesar: Voraz incendio en Rionegro dejó al menos cuatro inmuebles afectados

Lo que establece el Decreto 171 de 2024

El Decreto 171 se fundamenta en normas nacionales como la Ley 670 de 2001, la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), la Ley 2224 de 2022 y el Decreto 2174 de 2023, y aplica para todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con pólvora o artículos pirotécnicos en Rionegro. El decreto establece que cualquier actividad relacionada con pólvora y globos pirotécnicos requiere autorización previa del alcalde, y que para el funcionamiento de fábricas o establecimientos se necesita licencia del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos. Asimismo, faculta a la Policía Nacional y a la Administración Municipal para realizar visitas, operativos de vigilancia y control, verificar el cumplimiento de los requisitos y proceder al decomiso del material. El municipio, además, dispone de un lugar para el almacenamiento e inutilización de los elementos incautados, una vez se agoten los procedimientos administrativos y policivos. La Alcaldía advirtió que quienes incurran en estas prácticas serán objeto de medidas correctivas y sanciones, y que está prohibida toda venta y manipulación de pólvora y globos pirotécnicos a menores de edad, así como a personas en estado de embriaguez. Quien incurra será acreedor de una sanción de dos a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el decomiso de la mercancía. Lea más: Ahora les meten pólvora a los globos de mecha: van 14 incendios en un mes en Antioquia Así mismo, la Policía impondrá el cierre del establecimiento infractor por siete días; además, se le revocará el permiso de venta para el expendio de estos artículos. Asimismo, las autoridades recordaron que está prohibido la fabricación, manipulación, uso y comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco.