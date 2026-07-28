¿Abelardo de la Espriella se posesionará en Cali? Radican en Senado propuesta para votar el cambio de ciudad

Congresistas del Movimiento Salvación Nacional, el senador Enrique Gómez y la representante Carol Borda radicaron una proposición -en cada Cámara- para autorizar el traslado extraordinario del Congreso en pleno a Santiago de Cali, con el fin de que la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella se realice el próximo 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca. En contexto: ¿Qué implica que De la Espriella gobierne desde Barranquilla con sedes alternas en Medellín y Cali? La iniciativa busca que el Senado y la Cámara sesionen de manera excepcional en Cali únicamente para el acto de juramento del presidente y vicepresidente electos para el periodo 2026-2030. La proposición sería discutida por la Cámara hoy, martes 28 de julio, en la mañana. Y en el Senado también se empezaría el debate al respecto hoy o, conforme avance la agenda, el miércoles 29 de julio. “Hay compañeros que quieren dejarlo explícitamente: está bien, no lo vamos a hacer en una guarnición militar. Lo que importa es ir al territorio”, dijo la representante Carol Borda. Agregó que seguramente el presidente electo se desplazaría luego a una base militar donde rendiría el homenaje con su gabinete, como ha dicho. “Hay un ánimo en el Congreso de hacer la posesión en un espacio civil”, reiteró Borda, con lo que se descartaría que se hiciera ante la Fuerza Pública, pues han sido varios los reparos de congresistas de diferentes bancadas.

La propuesta surge luego de que De la Espriella manifestara públicamente su intención de posesionarse desde una región golpeada por la violencia, como un gesto de respaldo a la Fuerza Pública. Inicialmente, el mandatario electo planteó realizar la ceremonia en el departamento del Cauca, pero la iniciativa fue replanteada hacia Cali. Los argumentos fueron la actividad del volcán Puracé que mantiene restricciones al aeropuerto de Popayán. Sin embargo, existían dudas desde el Congreso sobre si estaban dadas las condiciones de seguridad en la capital del Cauca, sobre todo para un evento que reúne en un mismo espacio a decenas de congresistas, invitados internacionales y altos funcionarios.

En la exposición de motivos, los congresistas argumentan que la Constitución no establece un lugar específico para la posesión presidencial, sino que exige que el juramento se realice ante el Congreso de la República. También recuerdan que el artículo 140 de la Constitución y el artículo 33 de la Ley 5 de 1992 facultan al Congreso para trasladar excepcionalmente su sede mediante acuerdo de ambas cámaras. De ser aprobada, la medida tendría un carácter excepcional y se limitaría exclusivamente a la sesión del 7 de agosto para la posesión presidencial. Cabe señalar que en el Senado ya se había votado esta proposición la semana pasada, pero con destino a Popayán. Allí se había aprobado con 55 votos que se sesionara por fuera del Capitolio.

¿En qué parte de Cali sería la posesión presidencial?

Mientras el Congreso define si autoriza el traslado de la ceremonia, también avanza la discusión sobre el lugar donde se realizaría la posesión presidencial en Cali. Entre las alternativas que han sido analizadas figuran la Plaza de Cayzedo, la Plazoleta de San Francisco y escenarios cerrados como el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. La decisión final dependerá de las evaluaciones de seguridad. La Plaza de Cayzedo ha sido una de las principales apuestas del alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien aseguró que ese lugar tiene un alto valor simbólico para la historia del país. Según explicó, allí se produjo el primer grito de independencia del Virreinato de la Nueva Granada, el 3 de julio de 1810. Eder también defendió las condiciones de seguridad del el Centro de Eventos Valle del Pacífico de la ciudad y recordó que durante la COP16 ese sector recibió a jefes de Estado sin mayores inconvenientes. Reconoció que un escenario cerrado como ese ofrece mayores garantías de seguridad para una ceremonia de esta magnitud, aunque señaló que es una alternativa más alejada del centro de la ciudad. La Plazoleta de San Francisco, ubicada frente a la Gobernación del Valle, también fue evaluada inicialmente, pero perdió fuerza debido a las consideraciones de seguridad para un evento al aire libre.

Preguntas y respuestas

La iniciativa responde al interés expresado por el presidente electo Abelardo De la Espriella de realizar la ceremonia en la capital del Valle del Cauca como un acto de reconocimiento a las regiones afectadas por la violencia y a la Fuerza Pública ¿La Constitución permite que la posesión presidencial sea fuera de Bogotá? La Constitución exige que el presidente tome posesión ante el Congreso, pero no establece un lugar específico para la ceremonia. El artículo 140 de la Constitución y la Ley 5 de 1992 facultan al Congreso para trasladar excepcionalmente su sede mediante acuerdo de ambas cámaras. La proposición explica que inicialmente se contempló realizar la posesión en el departamento del Cauca. Sin embargo, la idea fue modificada debido a la reciente emisión de ceniza del volcán Puracé, por lo que se propone que la ceremonia se lleve a cabo en Santiago de Cali.