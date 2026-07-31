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Rey Felipe VI, Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión presidencial del próximo 7 de agosto en Cali contará con la presencia de al menos siete líderes internacionales que ya confirmaron su asistencia. El acto protocolario comenzará a las 10:00 de la mañana.

  • Abelardo de la Espriella recibirá a Felipe VI, Milei y otros líderes en su posesión. Foto: AFP / Getty / Colprensa
    Abelardo de la Espriella recibirá a Felipe VI, Milei y otros líderes en su posesión. Foto: AFP / Getty / Colprensa
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 7 horas
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La ceremonia de transmisión de mando del próximo 7 de agosto en Cali reunirá a varios jefes de Estado y altos funcionarios extranjeros para acompañar la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

Entre las confirmaciones más recientes figura la del rey Felipe VI de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación informó este viernes, 31 de julio, que el monarca encabezará la delegación española que asistirá a la ceremonia.

Entérese: Posesión Abelardo de la Espriella: más de 11.000 uniformados estarán desplegados en Cali

“Su Majestad el Rey viajará a Colombia con motivo de la ceremonia de transmisión del mando presidencial al presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar el próximo jueves 7 de agosto”, señaló la cartera en un comunicado.

Junto al monarca viajará también el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, según confirmó esa dependencia a Europa Press.

Con este viaje, Felipe VI completará 24 asistencias a ceremonias de posesión de mandatarios iberoamericanos, una labor que desempeña desde 1996, cuando aún era príncipe de Asturias y comenzó a representar a España por encargo de su padre, el rey Juan Carlos I.

Lea más: La posesión de Abelardo de la Espriella afectaría al fútbol colombiano; ¿qué partidos se aplazarían?

Presidentes y líderes internacionales que asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella

Además de la delegación española, el equipo de transición del presidente electo informó que ya confirmaron su presencia en la ceremonia el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Chile, José Antonio Kast; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La agenda diplomática para la transmisión de mando ha sido liderada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien en las últimas semanas sostuvo reuniones con varios de estos líderes durante diferentes encuentros internacionales, entre ellos la posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en Lima.

Para ampliar información: José Manuel Restrepo ya está en Perú para la posesión de Fujimori y llegó a estos acuerdos con el “vice” de ese país

Uno de los primeros en anunciar su viaje fue el mandatario paraguayo, Santiago Peña, quien además manifestó su interés en fortalecer la cooperación entre ambos países: “También reafirmamos el compromiso de afianzar nuestra diplomacia y crear alianzas estratégicas firmes en materia de seguridad para combatir el crimen organizado de manera conjunta”, expresó.

Por su parte, el mandatario argentino, Javier Milei, confirmó que estará presente tras reunirse con Restrepo: “Nosotros vamos a estar la semana que viene en la asunción”, afirmó.

Lea más: El “León” visitará al “Tigre”: Milei confirmó asistencia a posesión de Abelardo; ¿en qué se parecen?

La ceremonia se realizará en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, luego de que el Congreso de la República autorizara la solicitud presentada por el presidente electo para trasladar el acto desde Bogotá.

En contexto: Senado aprobó que la posesión de Abelardo de la Espriella sea en Cali

El escenario, con capacidad para más de 2.500 asistentes, fue escogido por su ubicación estratégica y su cercanía con instalaciones militares y centros hospitalarios.

El acto protocolario comenzará a las 10:00 de la mañana del 7 de agosto. Tras la ceremonia, el nuevo mandatario tiene previsto asistir a un reconocimiento a las tropas en el Cantón Militar Pichincha y, al día siguiente, el 8 de agosto, encabezará su primer consejo de seguridad en las instalaciones de la Tercera Brigada, con el que iniciará formalmente la agenda institucional de su administración.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué líderes internacionales irán a la posesión de Abelardo de la Espriella?
Hasta el momento han confirmado su asistencia el rey Felipe VI de España; los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile) y Rodrigo Paz (Bolivia); además del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
¿Dónde y a qué hora será la posesión de Abelardo de la Espriella?
La ceremonia está prevista para el 7 de agosto en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali y comenzará a las 10:00 de la mañana.
¿Por qué la posesión presidencial se realizará en Cali y no en Bogotá?
La ceremonia se realizará en Cali porque el Congreso de la República autorizó la solicitud presentada por el presidente electo para trasladar el acto desde Bogotá.

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