Joey, spin-off de Friends, estrena 8 episodios en YouTube

Joey seguía al personaje titular que, tras los eventos del episodio final de Friends, se mudaba a Los Ángeles para llevar su carrera de actor al siguiente nivel. Allí, el personaje se reencontraba con su hermana Gina, encarnada por Drea de Matteo, y su sobrino Michael, un genio de 20 años al que daba vida Paulo Costanzo.

Aunque Friends es una de las series más exitosas de la historia de la televisión, probablemente haya fans que desconozcan que cuenta con un spin-off centrado en Joey Tribbiani, el personaje de Matt LeBlanc. Estrenado en 2004, el mismo año en que terminó Friends, Joey no llegó a convencer al público y se canceló durante su segunda temporada, dejando sin emitir ocho episodios que ahora pueden verse gratis en YouTube.

El reparto también contó con Jennifer Coolidge y Andrea Anders. Ninguno de los otros integrantes del elenco de Friends retomó su papel en el spin-off, a excepción de Robert Costanzo, que interpretaba al padre del protagonista.

Creada por Shana Goldberg-Meehan y Scott Silveri, los productores de Friends, el primer episodio de Joey debutó con una audiencia de 18,6 millones de espectadores, según recoge Variety, pero el entusiasmo no se mantuvo mucho tiempo y la ficción acabó siendo cancelada en la temporada 2.

Ahora, los 38 episodios que se llegaron a emitir, así como 8 inéditos, están disponibles en el canal de YouTube de Friends.

Reflexionando sobre el fracaso de Joey, Kevin S. Bright, productor ejecutivo y director de Friends, explicó que el personaje había dejado de ser el mismo de la serie original.

En Friends, Joey era un mujeriego, pero disfrutábamos de sus hazañas. Era un buen amigo, un tipo con el que sabías que podías contar. Joey fue deconstruido para convertirse en un tipo que no podía conseguir un trabajo, que no podía invitar a salir a una chica. Se convirtió en un personaje patético y deprimido. Sentí que iba en la dirección equivocada, pero no me hicieron caso”, explicó en una entrevista concedida a The Age en 2006.