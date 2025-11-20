Joey, spin-off de Friends, estrena 8 episodios en YouTube

Aunque Friends es una de las series más exitosas de la historia de la televisión, probablemente haya fans que desconozcan que cuenta con un spin-off centrado en Joey Tribbiani, el personaje de Matt LeBlanc. Estrenado en 2004, el mismo año en que terminó Friends, Joey no llegó a convencer al público y se canceló durante su segunda temporada, dejando sin emitir ocho episodios que ahora pueden verse gratis en YouTube.
Siga leyendo: De la pasarela a montar en metro, así presentó J Balvin su colección de accesorios con Vélez
Joey seguía al personaje titular que, tras los eventos del episodio final de Friends, se mudaba a Los Ángeles para llevar su carrera de actor al siguiente nivel. Allí, el personaje se reencontraba con su hermana Gina, encarnada por Drea de Matteo, y su sobrino Michael, un genio de 20 años al que daba vida Paulo Costanzo.