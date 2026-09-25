A pareja de ‘Pinocho’ le hallaron $29 millones, ocho celulares y una tarjeta de crédito del cabecilla de “Los Pachenca”

Una tarjeta de crédito a nombre directo de Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de Pinocho y jefe de ‘Los Pachencas’, más de $29 millones en efectivo, ocho teléfonos celulares y una máquina contadora de billetes fueron los elementos incautados a Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada por las autoridades como alias La Mona. En el procedimiento realizado por la Policía de Santa Marta y el Ejército —bajo la coordinación de la Fiscalía 39 y con inteligencia de la DEA— los investigadores incautaron también $5 millones adicionales hallados en su bolso. Lea también: Capturan a pareja de alias Pinocho en ofensiva contra las ACSN: autoridades refuerzan búsqueda del cabecilla A estos decomisos se sumaron nueve tarjetas de crédito y débito, un dispositivo DVR de grabación y un vehículo, material que quedó bajo custodia oficial para el rastreo de finanzas e hilos de lavado de activos.

El Tiempo dio a conocer que la defensa de ‘Pinocho’, liderada por el penalista Álex Fernández, notificó que el jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada está dispuesto a negociar de forma simultánea con las autoridades de Colombia y Estados Unidos. El presidente Abelardo de la Espriella informó este jueves: “Hoy golpeamos en dos operaciones a los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (‘los Pachenca’). En Santa Marta y Ciénaga, la Policía y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas. Entre ellas está alias Yolima, compañera sentimental del narcoterrorista ‘Pinocho’, cabecilla principal de la estructura. Se incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de $29 millones. También fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de ‘Pinocho’”. Entérese: ¿Quién es ‘Pinocho’, el señalado patrón de ‘Bendito Menor’ que ahora busca el Gobierno De la Espriella?

En la segunda operación, denominada Kratos, la Dirección Antinarcóticos, con apoyo de la DEA, “capturó en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos. La investigación estableció una conexión de esta organización con el cartel de Sinaloa, a través de alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’. La red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia EE. UU. y lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”, reportó el jefe de Estado.

Detalles del operativo y cargos imputados

La captura de Murgas Guzmán formó parte de un despliegue de seis diligencias simultáneas de registro y allanamiento en Santa Marta y Ciénaga que dejaron un saldo total de 13 personas detenidas. Entre los capturados figura alias Juancho Roy, señalado como presunto sicario de la organización. En el consolidado de las operaciones, las fuerzas de seguridad incautaron además 4,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 150 dosis de marihuana, 56 cartuchos de munición y 10 panfletos intimidatorios alusivos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. No se pierda: A Los Pachenca se les cierra el cerco: van más de 13 capturados y aumentan operativos con la DEA A los procesados se les imputan delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego o municiones. Tras el procedimiento, la defensa de Murgas Guzmán confirmó a El Tiempo que adelanta conversaciones con la Fiscalía para ubicar otros inmuebles y buscar una terminación anticipada de su proceso. Actualmente, ‘La Mona’ afronta un expediente reservado por lavado de activos en etapa de juicio oral, en el que también están vinculados ‘Pinocho’ y su hermano Nilson Castillo Carrillo. Las autoridades recuerdan que la investigación patrimonial ya tiene identificados un apartamento en el barrio Las Mercedes de Barranquilla, una casa rural, propiedades en verificación en España y el establecimiento comercial ‘Estadero Tupipan’ en Santa Marta. El caso reabrió la controversia sobre la situación judicial de Murgas Guzmán, a quien en 2023 un juez de Barranquilla le otorgó un permiso para salir del país hacia España durante tres meses —pese a tener prohibición de salida y obligación de presentaciones bimensuales— bajo argumentos de afecciones de salud y visitas a su hijo estudiante de medicina, en una audiencia a la que no asistió la fiscal del caso. A pesar de estar vinculada a un proceso por lavado de activos con medida de presentaciones bimensuales virtuales, un juez de Barranquilla le otorgó ese permiso.