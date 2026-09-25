A pareja de ‘Pinocho’ le hallaron $29 millones, ocho celulares y una tarjeta de crédito del cabecilla de “Los Pachenca”

Una tarjeta de crédito a nombre directo de Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de Pinocho y jefe de ‘Los Pachencas’, más de $29 millones en efectivo, ocho teléfonos celulares y una máquina contadora de billetes fueron los elementos incautados a Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada por las autoridades como alias La Mona.
En el procedimiento realizado por la Policía de Santa Marta y el Ejército —bajo la coordinación de la Fiscalía 39 y con inteligencia de la DEA— los investigadores incautaron también $5 millones adicionales hallados en su bolso.
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A estos decomisos se sumaron nueve tarjetas de crédito y débito, un dispositivo DVR de grabación y un vehículo, material que quedó bajo custodia oficial para el rastreo de finanzas e hilos de lavado de activos.