“Si no le gusta, cállese”: Petro arremete contra sacerdote al que acusa de hacer política desde el atril

Según el presidente Gustavo Petro, un sacerdote de la Parroquia de la Sagrada Familia de Bogotá estaría enviando mensajes con tinte político en sus sermones. Por eso, según él, miembros de su familia habrían optado por retirarse de las ceremonias religiosas debido a la incomodidad que les generan esas intervenciones. Esa fue la versión que entregó el propio mandatario, cuando pidió a la Policía Nacional “mediar” con el sacerdote.

El señalamiento no pasó desapercibido. Por el contrario, abrió una nueva polémica, pues su solicitud fue interpretada por distintos sectores como una forma de presión indebida y como una intromisión en ámbitos que no hacen parte de sus competencias directas, especialmente tratándose de la autonomía religiosa y la libertad de cultos.

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El presidente entregó una larga y, sobre todo, enredada argumentación en la que mezcló historia, religión y política para sustentar su reclamo.

“Lo del señor párroco está haciendo anticomunismo, como hacían los franquistas que se disfrazaban de sotana en las iglesias de mediados del siglo veinte”, afirmó y vinculó ese tipo de discursos con episodios de violencia partidista en Colombia.