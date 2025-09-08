x

“No se responderá matando civiles”: Petro por secuestro de 45 soldados en el Cauca

Los militares fueron rodeados por un grupo de al menos 600 civiles. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los campesinos fueron presionados por las disidencias de alias Iván Mordisco.

    El presidente Gustavo Petro aseguró que la comisión de diálogo estará lista para mediar en la liberación de los miliatres. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro rechazó el secuestro de 45 militares en zona rural de El Tambo (Cauca). Afirmó que, pese a que detrás de la asonada están los ilegales de las disidencias, la Fuerza Pública no accionará sus armas contra la población civil.

“Bombas y acosamiento civil contra militares, no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del Presidente”, apunto el jefe de Estado en su cuenta de X.

Los uniformados llegaron hasta la vereda Los Tigres –zona rural de El Tambo (Cauca)– y, en medio de las operaciones, fueron rodeados por un grupo de 600 personas.

Lea más: Ya liberaron a 27 militares en Cauca y 45 siguen secuestrados por asonada en zona rural de El Tambo

El grupo de soldados retenidos pertenece a la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4. Inicialmente, eran 72 los hombres que permanecían secuestrados, sin embargo, con el paso de las horas, se ha logrado la extracción de 27 de los soldados.

El Ejército atribuyó esta asonada al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo armado que obedece las órdenes de alias Iván Mordisco. De acuerdo con la información oficial, los civiles fueron usados como “escudo” para frenar el desarrollo de las operaciones militares.

La retención se produjo sobre las 2:00 de la tarde de este domingo 7 de septiembre. Esa zona, desde hace un año, es escenario de operación Perseo, con la cual buscan arrebatarles este territorio a los grupos armados.

Entérese: Petro se sienta hoy con su gabinete para tomar decisiones tras la derrota frente a Carlos Camargo en la elección de la Corte

El presidente aseguró que, el hecho de que los civiles estén siendo presionados e instrumentalizados, es una señal de que el negocio y la estructura de los ilegales “se están debilitando”.

“Es la oportunidad. Dejen a los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo esta lista”, apuntó Petro.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en lo que va del 2025 se han cometido 32 asonadas contra la Fuerza Pública.

La asonada en El Tambo se produce días después de un ataque de la población civil a tropas del Ejército, en el que intentaron quemar vivos a dos militares —uno de ellos se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Militar—, y dos semanas después del secuestro de 33 militares en el municipio de El Retorno, Guaviare.

