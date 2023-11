El presidente Gustavo Petro contestó a través de su cuenta de X al señalamiento emitido por el gobierno de Israel contra Colombia y Chile, después de que ambos países tomaran la decisión de llamar a consultas a sus embajadores en ese país por cuenta de los fuertes bombardeos desplegados sobre la Franja de Gaza que ha cobrado la vida de miles de personas, tras la arremetida de Hamás en territorio israelí, el pasado 7 de octubre.

“He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”, trinó Petro.