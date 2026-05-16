Colombia asume la presidencia de RedArtes, con un Petro fatigado ante la mirada internacional

El histórico Teatro Colón de Bogotá fue el escenario ayer, viernes 15 de mayo, de la clausura del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz.
En este encuentro de alto nivel, que reunió a delegaciones de 20 países y al cuerpo diplomático, Colombia consolidó un hito multilateral al asumir la primera Presidencia de la recién creada Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes).
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