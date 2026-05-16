Colombia asume la presidencia de RedArtes, con un Petro fatigado ante la mirada internacional

El histórico Teatro Colón de Bogotá fue el escenario ayer, viernes 15 de mayo, de la clausura del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz. En este encuentro de alto nivel, que reunió a delegaciones de 20 países y al cuerpo diplomático, Colombia consolidó un hito multilateral al asumir la primera Presidencia de la recién creada Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes). Lea más: Prográmese para celebrar el Día Internacional de los Museos con el MAMM y el Museo de Antioquia

Un Petro fatigado ante la mirada internacional

Pese a la trascendencia del evento, la atmósfera en el recinto estuvo dividida por la postura del jefe de Estado. Durante casi todo el desarrollo del acto, el presidente Gustavo Petro se mostró visiblemente exhausto, desconectado de las intervenciones y con una actitud de letargo que no pasó inadvertida. Una fotografía capturada en el evento sintetiza la tónica de su participación, sentado en el centro del escenario, rodeado por las banderas de la República Dominicana, Brasil y Andorra, el mandatario aparece encorvado, con los ojos completamente cerrados y sosteniendo un lápiz entre sus manos en una postura de evidente fatiga.

Petro en la clausura del Congreso Iberoamericano Artes para La Paz, un encuentro que se realizó entre el 11 y el 15 de mayo.

Esta imagen de desconexión física contrastó con el tono de su discurso posterior. Al tomar el micrófono, Petro desvió la atención de la agenda artística para priorizar su habitual discurso geopolítica; reafirmó su postura frente al conflicto en Israel. Posteriormente, el mandatario intentó reconectar con el eje del foro mediante un llamado al diálogo entre civilizaciones, la palabra y la cultura como herramientas de libertad. “Sensibilidad y conocimiento van de la mano, son sinónimos en el ser humano; podemos ser absolutamente racionales, pero eso no es posible sin la sensibilidad. La razón y el sentimiento van de la mano. El libro Cien años de soledad relata la soledad que genera la violencia de matarnos entre nosotros. Nos acompaña esa soledad que nos aísla del mundo; salir de los cien años de soledad es construir la paz”, puntualizó el presidente. Agregó que la lucha por la identidad en el mundo a veces hace negar otras culturas, algo que genera violencia. Le puede interesar: En Colombia se piensa y se decide el futuro de la Cultura Iberoamericana

Los números oficiales de “Artes para la Paz”

Durante su intervención, Petro también aprovechó para defender las ejecutorias de su administración en materia de formación pública, señalando que en su gobierno se ha comenzado a reconstruir tanto la enseñanza de la historia como la educación artística. Según las cifras oficiales presentadas por el Ejecutivo, el programa Artes para la Paz ha impactado a cerca de 1 millón de personas. También ha logrado cobertura en 3.000 instituciones educativas (colegios oficiales) y registra presencia en la totalidad de los municipios de Colombia.

Yannai Kadamani, Ministra de las Culturas de Colombia.

¿Qué es RedArtes y cuál será su impacto en la región?

La elección de Colombia para liderar esta plataforma es un reconocimiento al trabajo técnico que el país viene consolidando en el sector cultural, dijo la Dirección cultural de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) Así las cosas, RedArtes funcionará como un mecanismo de cooperación estable entre los ministerios de Cultura de Iberoamérica. Su propósito central es el intercambio de experiencias, la articulación institucional y la estructuración de políticas públicas conjuntas que garanticen la formación artística como un derecho fundamental. En este esquema, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) asumirá la secretaría técnica. Durante el cierre del congreso también se oficializó la Declaración de Bogotá, una hoja de ruta regional con compromisos explícitos para blindar estos programas estatales. Raphael Callou, director general de Cultura de la OEI, celebró los consensos alcanzados en un contexto global de alta polarización y destacó que la creación de la red se inspiró especialmente en la experiencia práctica desarrollada en el territorio colombiano. El evento contó además con la participación de Alberto Fernández, secretario de Estado de Cultura de Portugal. “Celebramos los consensos que hemos logrado durante este congreso, en tiempos de alta polarización que vive el mundo actualmente. Así, hemos establecido esta Red Iberoamericana de Educación y Formación Artística y Cultural inspirados en muchas de las prácticas que tenemos en Iberoamérica, pero especialmente, en el marco de este Congreso, a partir de la experiencia que tenemos en Colombia con el programa Artes para la Paz”, expresó Callou.

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