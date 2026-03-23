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Petro dice que accidente en Putumayo “no debió haber sucedido” y habla de “dificultades burocráticas” para renovar aeronaves

El jefe de Estado se pronunció tras el accidente del avión C-130H Hércules en Putumayo y lanzó un fuerte mensaje sobre la modernización militar.

  • Gustavo Petro reaccionó al accidente del avión militar en Putumayo y pidió acelerar la modernización de las Fuerzas Armadas. FOTO: Colprensa, captura de video.
    Gustavo Petro reaccionó al accidente del avión militar en Putumayo y pidió acelerar la modernización de las Fuerzas Armadas. FOTO: Colprensa, captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 50 minutos
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El presidente Gustavo Petro reaccionó al accidente del avión C-130H Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, y advirtió que este tipo de hechos “no debieron haber sucedido”.

En contexto: ATENCIÓN | Avión de la FAC explotó en Puerto Leguízamo, Putumayo tras caída: murieron cerca de 90 personas

A través de su cuenta en X, el mandatario expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que espera que no haya víctimas fatales. “Es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, afirmó, en referencia a los uniformados que se movilizaban en la aeronave.

El pronunciamiento del jefe de Estado no solo se centró en el accidente, sino que abrió un nuevo frente sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Militares. Petro señaló que la renovación del armamento ha sido una prioridad de su gobierno, pero criticó retrasos burocráticos que han impedido avanzar en decisiones clave como la aprobación de un Conpes para la compra de equipos.

“Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”, advirtió.

El presidente también insistió en la necesidad de fortalecer la capacidad aérea del país, especialmente en medio de las limitaciones actuales por la salida de operación de helicópteros rusos. En ese sentido, aseguró que ha impulsado la compra de aeronaves de transporte, helicópteros y sistemas antidrones como parte de una estrategia integral.

El accidente del C-130H Hércules, una aeronave diseñada para transporte táctico pesado y movilización de tropas, ocurrió cuando despegaba con cerca de 120 uniformados a bordo. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni las causas del siniestro.

Mientras avanzan las labores de atención en terreno, el Gobierno anunció que se acelerarán decisiones sobre modernización militar, en medio de cuestionamientos por la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

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