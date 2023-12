“A mí me gustaría pedirles, especialmente al presidente o a la Cancillería, que me apoyen, que no sean indiferentes ante esta situación tan difícil que estoy viviendo. Estoy totalmente desesperada, sin saber a dónde ir, a quién acudir. Que, por favor, me ayuden a que finalmente el caso de mi hijo sea resuelto”, había expresado la mujer a Semana.

Este anuncio ha renovado la esperanza de Luz Marina Pérez, quien expresó: “la verdad es que en todo este tiempo no he recibido el apoyo que he esperado del Gobierno de mi país, pero con el último anuncio del presidente Petro en las redes sociales, me llena de esperanza que él me pueda ayudar a esclarecer el caso de mi hijo y que sea prontamente encontrado y devuelto al país”, dijo la madre del joven a Blu Radio.

Luz Marina Pérez confía en que el compromiso del presidente se traduzca en acciones concretas que finalmente lleven a la resolución del caso y a la justicia para su hijo.