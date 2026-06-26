Petro niega gabelas al Clan del Golfo; exdirector de la Policía dice otra cosa

El presidente Gustavo Petro rechazó en X las afirmaciones del general en retiro Henry Sanabria, exdirector de la Policía, quien aseguró que durante su paso por la institución habría recibido llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete, en las que se cuestionaban algunos procedimientos policiales bajo el argumento de no afectar la política de paz total. A través de su cuenta en esa red social, el mandatario respondió: “Esto que dice el general es una mentira. Jamás se han detenido operaciones militares”. Lea también: Procuraduría investiga a Iván Velásquez y Danilo Rueda por presunto favorecimiento al Clan del Golfo y “depuración” en las Fuerzas Militares Las declaraciones de Sanabria se conocieron en medio de la controversia generada tras la divulgación de unas grabaciones de 2022 reveladas por Noticias Caracol, en las que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría ofrecido a delegados del Clan del Golfo frenar bombardeos y retirar unidades de inteligencia de zonas bajo influencia de esa organización.

En ese contexto, un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señala que “el Clan del Golfo tiene 9.840 miembros. Cerca de 3.400 en armas y 6.512 en redes de apoyo”. Además, sostiene que el grupo “representa la mayor amenaza para la seguridad del país”. El exdirector de la Policía aseguró que recibió dos llamadas de Laura Sarabia, quien para ese momento se desempeñaba como jefa de gabinete de la Presidencia. Amplíe la noticia: El pacto de “los congelados”: ¿gabelas al Clan del Golfo lo hicieron crecer en el país? La primera ocurrió después de un operativo contra una organización delincuencial, cuyos detalles el propio Sanabria reconoció no recordar con precisión. La segunda se produjo durante una protesta feminista en Bogotá que afectó el sistema de transporte masivo, luego de que él ordenara la intervención del entonces Escuadrón Antidisturbios (Esmad).

Sobre ese episodio, Sanabria afirmó este jueves en Blu Radio que “La llamada que recibí de ella fue recriminando el uso legítimo de la fuerza”. Respecto a la primera comunicación, explicó el exoficial que supuestamente Sarabia “me manifestó que debía recordar que el proceso de paz no era solamente con los grupos armados, sino con todos los actores delincuenciales”. No obstante, el propio exdirector aseguró que en ninguna de las dos conversaciones recibió una orden directa para suspender operaciones policiales y enfatizó que la institución nunca detuvo procedimientos como consecuencia de esas llamadas. Siga leyendo: Así fue polémica reunión del director de DNI con confeso narco para que impulsara un proyecto de ley Al ser consultado sobre si podía demostrar sus afirmaciones, respondió que “no tengo esos registros en este momento. Siempre se da la palabra del uno contra el otro”.

Petro: “Nunca di una orden en ese sentido”

Tras las declaraciones del exdirector de la Policía, el presidente volvió a pronunciarse en X y explicó cuáles son las competencias del jefe de Estado frente a las operaciones militares. “Ningún funcionario puede frenar un ataque que no sea el mismo mando de la fuerza pública o el presidente de la República, que es su mando supremo. Nunca di una orden en ese sentido y solo miré los bombardeos que ordené, porque solo el presidente puede ordenarlos, siguiendo el principio de prudencia respecto a los menores de edad o a personas civiles”, dijo el jefe de Estado. En otra parte del mensaje, Petro diferenció los ceses al fuego formalmente pactados de las operaciones permanentes de la Fuerza Pública.

“Solo se ha establecido un cese al fuego pactado durante el comienzo de mi gobierno con algunas organizaciones, que se suspendió unos meses adelante. Hoy no existe un cese con ninguna organización y desde hace tres años y medio. Siempre se ha mantenido una línea ofensiva. Con el Clan del Golfo, siempre”, afirmó Petro.

El mandatario también defendió que los diálogos sociojurídicos adelantados con organizaciones armadas ilegales se desarrollaron dentro del marco legal y con el propósito de reducir la violencia. Cerró su pronunciamiento con una advertencia dirigida al gobierno entrante de Abelardo De la Espriella: “Dichos decretos serán responsabilidad exclusiva del próximo gobierno”. Laura Sarabia, en su respuesta al exoficial, confirmó que sí sostuvo una comunicación con el entonces director de la Policía, aunque aseguró que ocurrió únicamente durante una protesta feminista y por instrucción directa del presidente Gustavo Petro, quien buscaba conocer las razones del despliegue del Esmad.

En ese sentido afirmó que “preguntar no es indicar que se está cometiendo un delito ni dar una instrucción”. Además, informó que su equipo jurídico presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Henry Sanabria por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Tras conocer esa decisión, Sarabia publicó un mensaje en sus redes sociales donde fue enfática en decir que “la memoria de algunos parece funcionar por encargo: solo recuerdan a Laura Sarabia. No voy a permitir que pretendan limpiar unas versiones ensuciando mi nombre”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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