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Video | Jhon Arias mandó un avión con ayuda al Chocó tras terremoto y pide solidaridad con su gente

El futbolista del Palmeiras de Brasil mandó un avión a la capital de su departamento. Así puede ayudar.

  • El futbolista chocoano Jhon Arias, de 27 años, es una de las figuras del Palmeiras de Brasil. Foto: tomada del Instagram de Jhon Arias
    El futbolista chocoano Jhon Arias, de 27 años, es una de las figuras del Palmeiras de Brasil. Foto: tomada del Instagram de Jhon Arias
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

10 de agosto de 2026
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Chocó fue el epicentro del terremoto de 7,4 grados que afectó, en la mañana del lunes, a Colombia. El municipio de San José del Palmar, una zona rural de ese departamento del occidente del país, fue el epicentro del sismo que afectó a ciudades como Pereira, Cali y Quibdó.

La capital del Chocó es uno de los territorios donde se registró caída de edificios en el país. Además, se sabe que San José del Palmar no cuenta con la red hospitalaria suficiente para atender a las personas que resultaron heridas por la situación. Por eso, a muchos los trasladaron hacia Medellín.

¿Cómo se propuso ayudar Jhon Arias?

Las condiciones sanitarias del Chocó no son las mejores. Por eso, el futbolista chocoano Jhon Arias, de 28 años y quien juega para el Palmeiras de Brasil, se propuso ayudar a su región junto a su esposa.

En un video publicado en redes sociales dijeron: “reiteramos nuestro apoyo al pueblo colombiano. En especial a las regiones afectadas y en especial al Chocó, que fue una de las regiones más afectadas del país. Nos ofrecemos a brindar la mayor ayudar que esté a nuestro alcance y también dar un mensaje de ánimo, de aliento, a la gente. Sabemos que son horas difíciles. Esperamos buscar en Dios y demostrar que somos un gran país, una gran región, capaces de salir adelante”, dijeron.

Por eso, la familia del jugador, quien estuvo con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica e hizo gol en el duelo de 16avos de final contra Ghana, decidió destinar una parte de sus recursos para enviar un avión con médicos e insumos para intentar amainar el desastre que generó el terremoto.

“Hemos puesto en disposición un avión, desde nuestros recursos, que aterrizará en Quibdó con profesionales de la salud, con insumos médicos, para intentar ayudar a todas las circunstancia de salud que se viven en la salud. Mi esposa y yo hemos creado unas cuentas. Vamos a tener dos cuentas disponibles para ayudarnos en Colombia y Brasil”, aseguraron.

La aeronave, de acuerdo con la información que se conoce, llegó en la noche del lunes a la capital del Chocó. Entre tanto, el número de cuenta en el que pueden ayudar al jugador es: ahorros Bancolombia 09800005548

¿Cuál fue el epicentro del terremoto que afectó a Colombia el lunes?
El epicentro del sismo de magnitud 7,4 se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.
¿Cómo ayudará el futbolista Jhon Arias a los damnificados del Chocó?
Jhon Arias y su esposa dispusieron de un avión privado financiado con sus propios recursos para enviar médicos e insumos sanitarios a la región afectada.
¿A qué ciudad arribó el avión con ayuda humanitaria enviado por Jhon Arias?
La aeronave con profesionales de la salud y suministros médicos aterrizó la noche del lunes en Quibdó, la capital del Chocó.

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