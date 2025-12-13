Petro le metió $4 billones a los Equipos Básicos de Salud y la ejecución va solo en un 16%

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no desaprovecha oportunidad para hablar de los Equipos Básicos de Salud (EBS). Por eso, con la venía y el apoyo del presidente Gustavo Petro, los saca a relucir en espacios gubernamentales.
El problema con este plan, que el Gobierno ha tomado como principal apuesta, es que anda a ciegas en cuanto a su ejecución y los resultados que esté dando. Las cifras disponibles para analizarla podrían estar mal contabilizadas y aún no hay material para revisar su implementación, mientras que la página web del ministerio desactivó los tableros que permitía ver las zonas en que se estaban ubicando esos equipos.