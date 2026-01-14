A Petro no le dura su mano derecha en Presidencia y ya va por el sexto: líos y polémicas de los directores del Dapre

La salida de la mano derecha del presidente Gustavo Petro en el Dapre, Angie Lizeth Rodríguez, ya sonaba entre los pasillos de Casa de Nariño y lo anticipó EL COLOMBIANO la semana pasada. Este miércoles se dio a conocer oficialmente su renuncia. Con su salida, son cinco los funcionarios que han pasado por esta dependencia. Todos, han salido en medio de cuestionamientos. ¿Qué pasa en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República? Primero incluyó a Mauricio Lizcano, quien ocupó el cargo entre el 7 de agosto de 2022, hasta mayo de 2023, antes de pasar al Ministerio TIC. Aunque no protagonizó escándalos de gran magnitud durante su gestión, su nombre terminó vinculado al caso de corrupción de la UNGRD, y salió del Gobierno criticando a varios de sus colegas. Puede leer: Primicia | Angie Rodríguez pondrá 49 nuevos cargos “corbata” para Presidencia y el Fondo de Adaptación En medio de las investigaciones por los contratos de carrotanques y los presuntos sobornos a congresistas, Lizcano ha sido señalado de haber asistido a una reunión en Palacio donde se habrían acordado detalles del saqueo a la entidad. El exministro ha negado cualquier responsabilidad y rindió declaración ante la Corte Suprema.

El prófugo Carlos Ramón González

Luego de su salida, entró al juego, el polémico Carlos Ramón González. Ahora prófugo de la Justicia colombiana y buscado en más de 170 países por tener circular roja de la Interpol gracias a su colaboración con el desfalco —y mayor escándalo del Gobierno Petro— de la UNGRD. Asumió la dirección del Dapre el 26 de abril de 2023, en reemplazo de Lizcano y permaneció en el cargo hasta el 23 de febrero de 2024. También fue cercano al actual ministro del Interior Armando Benedetti, otro gran allegado al presidente Petro y en quien reposan varios escándalos políticos que oscurecen aún más el círculo cercano del jefe de Estado. Lea también: Chuzadas ilegales, financiación de campaña Petro y presunto tráfico de influencias: los escándalos que deja Sarabia tras salir del gobierno Cuando estuvo en el Dapre, tuvo influencia en la agenda presidencial y en los puentes políticos del Gobierno, además de ser uno de los hombres más allegados al Presidente. Actualmente, está en Nicaragua, allí habría recibido asilo político luego de que la Fiscalía, en noviembre pasado, radicó el escrito de acusación en su contra por el entramado de corrupción en la UNGRD. De acuerdo con el ente acusador, González habría actuado como uno de los principales articuladores políticos del entramado del desfalco de la entidad, junto con Olmedo López, exjefe de la UNGRD. Los delitos imputados incluyen cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Sarabia y el escándalo del polígrafo

Tras la salida de González, que curiosamente luego de la salida del DAPRE se fue a la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) —como prácticamente todos los que han salido del Departamento de la Presidencia, que luego tienen puestos en otras entidades importantes del Estado— entró al juego Laura Sarabia, ahora embajadora de Colombia en Reino Unido. Sarabia asumió la dirección del Dapre en medio de su estrecha cercanía con el presidente Gustavo Petro y de la necesidad de recomponer el manejo político y administrativo de la Casa de Nariño que dejó todo el revuelo de Ramón González tras su salida. Su gestión, sin embargo, quedó marcada por el “caso de la niñera”. En 2023, Marelbys Meza, exempleada doméstica de Sarabia, denunció haber sido sometida a una prueba de polígrafo tras la desaparición de un maletín con dinero. Posteriormente, se conoció que se habrían usado recursos oficiales de la Presidencia y que hubo participación de miembros de la Policía; el caso ya dejó dos condenados.

Sarabia dejó el cargo de directora del Dapre el 20 de enero del año pasado; sin embargo, luego de eso fue canciller (solo estuvo cinco meses) y ahora se desempeña como embajadora en Reino Unido. Estos movimientos ya mostraban conflictos internos en Palacio. Sobre todo, en este puesto, que se encarga prácticamente de manejarle la agenda y de ser el enlace del presidente con sus ministros. No por nada es el que controla las sesiones de los Consejos de Ministros televisados. Lea también: Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno Tras la salida de la hoy embajadora en Reino Unido, entró al despacho Jorge Rojas Rodríguez, quien no duró más de una semana en el puesto. Estuvo apenas seis días en el cargo, entre el 29 de enero y el 5 de febrero del 2025. Su renuncia se produjo tras un tenso Consejo de Ministros, que dejó en evidencia profundas fracturas dentro del Gobierno; mismas que siguen hasta ahora y cada vez son más evidentes.

Rodriguez dejó amarrados 49 cargos “corbata”

El 6 de febrero de 2025 asumió la dirección Angie Lizeth Rodríguez, convirtiéndose en la quinta persona en ocupar la dirección del Dapre en menos de tres años de Gobierno. Curiosamente, no es el primer amago de salida que suena en torno al nombre de ella. En medio de cuestionamientos, a inicios de diciembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro le habría pedido la renuncia; no obstante, el mandatario días después reculó y decidió que se quedara. Este diario hace una semana ya había anticipado la despedida definitiva de Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia. Ahora, para irse al Fondo de Adaptación. A través de un mensaje divulgado en los canales oficiales del Dapre, Rodríguez explicó que su salida se debe a una determinación personal. Aseguró que sale “con la frente en alto”.

EL COLOMBIANO conoció que Rodríguez sale del Dapre alejada del presidente Gustavo Petro. “Angie ya no le maneja la agenda (...) sino Raúl”, dijo un funcionario que prefiere no revelar su identidad. Se refiere a José Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial. Este diario revisó y confirmó que la hoja de vida de Angie Lizeth Rodríguez ya aparece cargada en el portal “Aspirantes Presidencia”. Allí, su hoja de vida estaría proyectada para ir al Fondo de Adaptación, como ya se conocía, para ocupar el cargo de gerencia de la entidad.

Esto no es casualidad. La mayoría de funcionarios que ocuparon este cargo en el Dapre, luego son reasignados a puestos también muy importantes dentro del Estado. Como lo es el caso de Rodríguez, Sarabia y Ramón González. Además, Rodríguez sale en medio de un duro rifirrafe con Carlos Carillo, actual director de la UNGRD. Carillo, por su parte, en una entrevista que le concedió a Cambio, aseguro que este conflicto entre ambos no respondía a un asunto institucional, sino a una confrontación personal y política.

La rencilla tiene como origen el dominio y la contratación de una entidad que, aunque históricamente ha conservado un rol técnico y de bajo perfil, se convirtió en un fortín que desató sendas pujas por los billonarios recursos que administra: el Fondo de Adaptación, al que ahora se va Rodríguez. Se trata de un organismo que se gestó para atender la recuperación y reactivación económica de zonas afectadas por el fenómeno de La Niña que vivió el país entre 2010 y 2011. Si bien Carillo asumió como gerente encargado del Fondo desde julio de 2024, a principios de noviembre del año pasado el presidente le encomendó ese cargo a Rodríguez, quien ha acusado a Carillo de malos manejos dentro de la entidad. Lea también: Así fue la molestia de Petro con Angie Rodríguez que generó su renuncia como directora del Dapre No obstante, además de esta rencilla con Carillo, la salida de Rodríguez sucede también en medio de fuertes cuestionamientos en esa dependencia, sobre todo, por los puestos “corbata” que ya habría dejado firmados antes de irse, según reveló EL COLOMBIANO la semana pasada. En definitiva quien ocupe por sexta vez este puesto en el Dapre, dependencia de alta importancia en el Gobierno, tendrá un camino que ya tiene un recorrido opaco. Todo esto, a siete meses de que se acabe el mandato del presidente Gustavo Petro.

