A Petro no le dura su mano derecha en Presidencia y ya va por el sexto: líos y polémicas de los directores del Dapre

La salida de la mano derecha del presidente Gustavo Petro en el Dapre, Angie Lizeth Rodríguez, ya sonaba entre los pasillos de Casa de Nariño y lo anticipó EL COLOMBIANO la semana pasada. Este miércoles se dio a conocer oficialmente su renuncia. Con su salida, son cinco los funcionarios que han pasado por esta dependencia. Todos, han salido en medio de cuestionamientos. ¿Qué pasa en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República?
Primero incluyó a Mauricio Lizcano, quien ocupó el cargo entre el 7 de agosto de 2022, hasta mayo de 2023, antes de pasar al Ministerio TIC. Aunque no protagonizó escándalos de gran magnitud durante su gestión, su nombre terminó vinculado al caso de corrupción de la UNGRD, y salió del Gobierno criticando a varios de sus colegas.
En medio de las investigaciones por los contratos de carrotanques y los presuntos sobornos a congresistas, Lizcano ha sido señalado de haber asistido a una reunión en Palacio donde se habrían acordado detalles del saqueo a la entidad. El exministro ha negado cualquier responsabilidad y rindió declaración ante la Corte Suprema.