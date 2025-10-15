Petro habría ayudado a una candidata cuestionada de Quintero a ocupar un reglón en la lista a la Cámara, a pesar de veto del Pacto

El presidente Gustavo Petro habría intervenido ante el Comité Político del Pacto Histórico para revertir el veto a Claudia Romero, aspirante a la Cámara por Bogotá. Tras ese movimiento, Romero quedó inscrita con el número 50 para la consulta del 26 de octubre. El episodio se cruzó con una tutela radicada por la candidata y con acercamientos políticos con Daniel Quintero.
Esto sucedió el 7 de octubre en una reunión convocada de urgencia con los precandidatos presidenciales para insistir en la continuidad de la consulta del 26 de octubre. De acuerdo a La Silla Vacía, tres fuentes con conocimiento directo del encuentro confirmaron la intervención.
Tras ello, el Comité Político reconsideró su postura y permitió que el nombre de Romero volviera a la lista por Bogotá. Finalmente, fue inscrita con el número 50 en el tarjetón a la Cámara por Bogotá.