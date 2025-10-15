Se acabó la ilusión: Argentina venció a Colombia y jugará la final contra Marruecos

Argentina le vuelve a aplicar a Colombia el mismo juego y resultado del Sudamericano, y lo venció 1-0, para avanzar a la final del Mundial Sub 20 en Chile.
A los 72 minutos, Mateo Silvetti, que había ingreso en el segundo tiempo, marcó para Argentina. El jugador del Inter Miami aprovechó una falla en defensa de los cafeteros para marcar y convertirse en el segundo finalista del Mundial Sub 20, ratificando además, su rol de favorito.
Colombia estuvo cerca de marcar, en dos ocasiones, a través de Emilio Aristizábal, pero no pudo concretar y esto le permitió a Argentina quedarse con la victoria, además, los cafeteros perdieron, en el minuto 78 a Jhon Rentería por doble amarilla.
Rentería, había ingresado a los 35 minutos del primer tiempo, en lugar de Joel Canchimbo quien salió lesionado.
Ya con el marcador adverso y un jugador menos, fue más difícil para los dirigidos por César Torres para alcanzar la igualdad y forzar al alargue. Ahora, Colombia que recupera a Carlos Sarabia y el goleador Néiser Villarreal, se medirá el sábado ante Francia, por el tercer lugar.
Argentina y Marruecos por su parte se enfrentarán el sábado por el título del certamen.