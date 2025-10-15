x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Marino Hinestroza le cumplió el sueño a una pequeña fan que llegó al Atanasio Girardot: esta es la historia

Nacional venció 2-1 al Cali y llegó a 27 puntos en la tabla de posiciones.

  • Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional que le cumplió el sueño a una pequeña hincha en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
15 de octubre de 2025
Algunos lo han criticado, otros lo han aplaudido, lo cierto es que Marino Hinestroza es de esos jugadores que genera amores y odios, y en la noche de este martes generó mucho más, gracias a su generosidad con un fan que vino desde muy lejos para verlo jugar en el Atanasio Girardot.

En la noche del martes, tras el juego entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, Marino rompió el protocolo y llegó hasta la zona de traslado de una de las tribunas para saludar a la pequeña que, según escribió en una gran pancarta, llegó desde Santander para ver en acción a su ídolo.

Marino saltó en dos ocasiones las vayas publicitarias que están junto a la cancha para llegar a la zona de traslado donde los miembros de seguridad de Atlético Nacional en el estadio, lo acompañaron para que pudiera saludar a la pequeña hincha.

La jovencita no podía creer que Marino aceptara su llamado y luego de regalarle la camiseta, se tomó fotos y compartió un abrazo con la aficionada, una jovencita que no pudo aguantar las ganas de llorar por la emoción de conocer a su jugador favorito.

Nacional ganó 2-1 con tantos de Mateus Uribe y Andrés Sarmiento, pero la pequeña hincha se fue con algo más que la victoria, pues cumplió su sueño de conocer a su ídolo, y llevarse un recuerdo que jamás se borrará de su mente, la camiseta, la foto y el abrazo con Marino Hinestroza.

Con 27 puntos, Nacional se acerca a su primer gran objetivo del semestre: clasificar a los cuadrangulares semifinales. Una meta que podría concretar el próximo sábado, cuando visite al Deportivo Pasto a las 2:00 p.m., antes de afrontar un nuevo clásico frente al Medellín.

