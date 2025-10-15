Macnelly Torres y 100 niños Embera: la inolvidable lección de fútbol y vida en la única cancha de Dabeiba

En Dabeiba, Antioquia, solo hay una cancha de fútbol. Queda en el barrio Víctor Cárdenas, zona de casas de ladrillo expuesto y desde el que se ven, como paredes, todas las montañas que rodean el lugar conocido como “La Puerta del Urabá”, por ser el sitio donde finaliza el occidente del departamento e inicia la zona bananera y costera, en Mutatá.
El escenario deportivo se llama Guillermo Madrid Higuita. Está a pocos metros del Río Sucio, que atraviesa la población. Es de un césped sintético que, con el calor sofocante del mediodía, se calienta de manera insoportable y, tranquilamente, podría quemarle la piel a cualquier deportista que, por ejemplo, haga una barrida.
El estadio está rodeado por una pista de atletismo roja de cinco carriles que de lejos contrasta perfecto con el verde opaco del césped. Por lo menos así se veía al mediodía del miércoles, cuando 100 niños de la comunidad indígena Embera Katío llegaron al entrenamiento de un campamento organizado por Bancolombia y dirigido por el exfutbolista barranquillero Macnelly Torres, jugador de la Selección Colombia en varios procesos de eliminatorias y campeón de Copa Libertadores en 2016 con Atlético Nacional.
“Mac”, como es conocido, estaba parado en el centro de la cancha con gorra, sudadera y licra negra para protegerse del golpe fuerte del sol, y encima llevaba una camiseta amarilla con su nombre en la espalda, mientras los menores, de entre 6 y 16 años, esperaban afuera la orden de los organizadores del evento para ingresar.