Los lujosos gastos de Petro que aparecen en el informe de la UIAF: desde Gucci y Prada, hasta una cuenta en un burdel

Más allá de los ingresos laborales, el número de cuentas en diferentes entidades bancarias y de saber quiénes tienen autorización para manejar las tarjetas y las cuentas del presidente Gustavo Petro, el informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que él mismo pidió que fuera publicado reveló un par de gustos excéntricos que el mandatario se da desde que es inquilino de la Casa de Nariño.
El informe de la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que está fechado al 17 de junio de 2025, reúne más de treinta páginas con información recopilada por equipos de inteligencia financiera de los movimientos del presidente Petro desde 2023 hasta la fecha (17 de junio) y, en dicho reporte, aparecen transacciones de naturaleza diversa: transferencias de nómina, abonos destinados a una obligación hipotecaria en Chía (Cundinamarca), compras de divisas, retiros de cajeros y pagos de servicios médicos privados.