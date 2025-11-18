Los lujosos gastos de Petro que aparecen en el informe de la UIAF: desde Gucci y Prada, hasta una cuenta en un burdel

Más allá de los ingresos laborales, el número de cuentas en diferentes entidades bancarias y de saber quiénes tienen autorización para manejar las tarjetas y las cuentas del presidente Gustavo Petro, el informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que él mismo pidió que fuera publicado reveló un par de gustos excéntricos que el mandatario se da desde que es inquilino de la Casa de Nariño. El informe de la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que está fechado al 17 de junio de 2025, reúne más de treinta páginas con información recopilada por equipos de inteligencia financiera de los movimientos del presidente Petro desde 2023 hasta la fecha (17 de junio) y, en dicho reporte, aparecen transacciones de naturaleza diversa: transferencias de nómina, abonos destinados a una obligación hipotecaria en Chía (Cundinamarca), compras de divisas, retiros de cajeros y pagos de servicios médicos privados.

Pero también figuran compras en tiendas de lujo y otro tipo de consumos en establecimientos en el exterior, lo que podría deducir el estilo de vida que lleva el mandatario tras su rol de presidente, que a su vez, es lo que le permite financiarse esos “gustos”. En el documento aparecen referenciadas compras en Saks Fifth Avenue, Nordstrom y El Corte Inglés (cadenas de grandes almacenes de lujo); así como en tiendas de lujo como Gucci, Prada, Ralph Lauren, Casa dei Tessuti y La Rinascente. Siga leyendo: Gobierno se habría gastado más de $25.000 millones en vuelos para repatriar deportados, ¿salió cara la pelea de Petro con Trump? La aparición de estas tiendas de lujo en el informe financiero del presidente hacen recordar las críticas que Petro ha recibido desde 2017 –tras una entrevista– por usar zapatos y cinturones de la exclusiva marca Ferragamo. Esta marca, sin embargo, no aparece en el reciente informe de la UIAF. En el documento también aparecen compras en otras tiendas como Apple, H&M, Zara y Adidas.

Una cuenta en Ménage Strip Club

Pero pese a lo polémico que puedan ser las compras en las marcas de lujo ya reseñadas, lo que parece llamar más la atención y que ha generado una ola de críticas es la aparición de una cuenta en Ménage Strip Club, un establecimiento que al parecer es un lugar de striptease en Lisboa, Portugal. El Ménage Strip Club promociona en su página a sus “chicas más atractivas”, que “están listas para darte una experiencia inolvidable, satisfaciendo todos tus sueños y deseos”. Le puede interesar: Noticias falsas, defensa de bombardeos y hasta ínfulas con videos hechos con IA: los 74 trinos de Petro el puente festivo Pese al nivel de detalle del informe, la UIAF aclara que el simple registro de operaciones no constituye prueba de irregularidad en los movimientos de las cuentas de Petro. La entidad advierte que cualquier interpretación debe ser realizada por la autoridad que reciba el análisis, aunque el documento no informa qué organismo será el encargado de hacerlo.

Bloque de preguntas y respuestas