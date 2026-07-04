¿Petro entregaría el poder un día antes? Y otros secretos en De Buena Fuente

Entre el círculo cercano del presidente Gustavo Petro está rondando una inquietud sobre la entrega del poder el 7 de agosto. Históricamente, el mandatario saliente cumple con el acto protocolario de salir por la puerta principal de la Casa de Nariño junto a su familia y funcionarios principales para que minutos después entre el nuevo presidente, también en una especie de marcha triunfal. Todo indica que Petro y Abelardo de la Espriella no harán lo mismo. No solo no se han visto para empalme tras los resultados de la segunda vuelta sino que fuentes aseguran que el 7 de agosto el nuevo gobierno recibirá la casa vacía o que la vicepresidenta Francia Márquez sería quien haga el acto protocolario de la transición simbólica en el centro del poder en Bogotá.

Briceño debutaría como presidente de la Cámara

Como lo reveló este diario, el presidente del Senado para la próxima legislatura será el guajiro Alfredo Deluque del Partido de la U, según los acuerdos que se están discutiendo con el nuevo gobierno. Para la Cámara, la apuesta sería por Daniel Briceño, el exconcejal de Bogotá que es una de las nuevas figuras del Centro Democrático. Aunque apoyó a Paloma Valencia en primera vuelta, tendió puentes con De la Espriella a través de varias personas cercanas como la joven estudiante Jerome Sanabria, una influencer que hace parte del empalme. Hay expectativa por el discurso del presidente Petro el 20 de julio ya que sería su última intervención en el Congreso como jefe de Estado. La actual oposición planea un discurso para confrontar los logros que vaya a presentar el mandatario saliente.

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