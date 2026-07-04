¿Petro entregaría el poder un día antes? Y otros secretos en De Buena Fuente

Entre el círculo cercano del presidente Gustavo Petro está rondando una inquietud sobre la entrega del poder el 7 de agosto. Históricamente, el mandatario saliente cumple con el acto protocolario de salir por la puerta principal de la Casa de Nariño junto a su familia y funcionarios principales para que minutos después entre el nuevo presidente, también en una especie de marcha triunfal.
Todo indica que Petro y Abelardo de la Espriella no harán lo mismo.
No solo no se han visto para empalme tras los resultados de la segunda vuelta sino que fuentes aseguran que el 7 de agosto el nuevo gobierno recibirá la casa vacía o que la vicepresidenta Francia Márquez sería quien haga el acto protocolario de la transición simbólica en el centro del poder en Bogotá.