Exclusivo | Petro entregará planta física de un hospital en La Guajira a días de elecciones, pero sin dotación, ¿por ayudarle a Cepeda?

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Jaramillo entregarán este viernes la planta física del Hospital de Nazareth en La Guajira, intervenido por el Gobierno. Pero según dijeron varias fuentes del territorio, que tienen que ver con ese centro de salud, la van a entregar sin la dotación debida. ¿Para qué hacer todo un acto de entrega de un edificio que se entrega sin dotación? Sería, prácticamente, un acto de campaña por Iván Cepeda, como dijeron fuentes EL COLOMBIANO y como coincide con la revelación de hace unos días de equipos básicos de salud desplegados para hacerle campaña al candidato del Pacto. La visita llega, además, en medio de cuestionamientos al Gobierno por incumlir las promesas de la Universidad Wayúu y un...