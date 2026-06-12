Exclusivo | Petro entregará planta física de un hospital en La Guajira a días de elecciones, pero sin dotación, ¿por ayudarle a Cepeda?

El presidente Gustavo Petro visitará el departamento junto al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. EL COLOMBIANO habló con fuentes que cuestionaron la entrega pues se habría anticipado para poderle ayudarle a candidato del Pacto Histórico.