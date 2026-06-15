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Petro asegura que gringo capturado en Bogotá no abuso sexualmente de menor: “Lo sacó al balcón por un atoramiento por comida”

Gail Grant fue capturado el domingo por presuntamente abusar sexualmente de un menor de 7 años que estaba intentando adoptar. El mandatario dio a conocer una nueva versión de lo ocurrido en Bogotá, la cual no ha sido confirmada por el ICBF.

  • El Presidente aseguró que, si su versión se confirma, “la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano” a Gail Grant. FOTO: Cortesía
    El Presidente aseguró que, si su versión se confirma, “la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano” a Gail Grant. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en redes sociales en el que entregó nuevos detalles sobre el caso de Gail Grant, el ciudadano estadounidense capturado este domingo luego de que se difundiera un video que generó sospechas sobre un posible abuso sexual contra un menor de 7 años.

Según el mandatario, el extranjero no habría abusado sexualmente del niño, como inicialmente se interpretó a partir de las imágenes que se hicieron virales.

Contexto: Autoridades revelan nuevos detalles sobre hombre capturado en Bogotá por abuso sexual a un niño

“El ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter).

Además, afirmó que el estadounidense solo habría venido a Colombia a adoptar a los menores de 5, 7 y 15 años que se encontraban en el apartamento del barrio Navarra, en el norte de Bogotá. “He pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF porque el estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia”, añadió.

En el contexto colombiano, la tercerización en adopción que menciona Petro se refiere a un modelo en el que el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), permite que entidades privadas autorizadas participen en algunas etapas del proceso de adopción, en lugar de que todo el trámite sea realizado directamente por funcionarios públicos.

En términos generales, en el país, este trámite está bajo la dirección y vigilancia del ICBF, que es la autoridad central en esta materia.

Una hora después del trino del presidente, el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) publicó un comunicado asegurando que los procesos de adopción en Colombia se realizan bajo estrictos estándares legales y que el caso de estos menores no es la excepción.

La entidad explicó que los niños ingresaron al sistema de protección en 2022 luego de que se identificaran situaciones que afectaban sus derechos. Posteriormente, la autoridad administrativa encargada del proceso declaró que los menores estaban en condición de adoptabilidad. Esta decisión fue revisada por un juez, quien la confirmó de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana.

“En desarrollo de esta ruta, el grupo de hermanos fue presentado a un organismo internacional autorizado para su valoración. Durante las diferentes etapas del proceso, los niños han contado con el acompañamiento permanente del organismo internacional autorizado para la adopción, de la institución autorizada para desarrollar programas de adopción y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de las competencias y responsabilidades que la ley asigna a cada una de estas entidades”, aseguró.

En su más reciente comunicado, el ICBF ni confirmó ni desmintió la versión revelada por el presidente Petro.

Una hora antes del trino del mandatario, la directora del Instituto, Astrid Cáceres, había informado que todavía continuaban las investigaciones sobre lo ocurrido el domingo en la capital colombiana.

“Les reitero que el proceso está en investigación y lo que más nos importa es el bienestar de los niños. Tenemos reporte preliminar de tranquilidad; sin embargo, hay que esperar a las entidades investigadoras y los resultados”, afirmó Cáceres.

Por otra parte, Caracol Radio reveló que, según los resultados preliminares de las evaluaciones realizadas por Medicina Legal, los tres menores que estaban en el apartamento junto al ciudadano estadounidense no presentaron indicios de maltrato o abuso sexual. El hospital que atendió a los niños habría entregado una valoración en el mismo sentido.

Los resultados permanecen en análisis por parte de la Fiscalía, que adelanta la investigación preliminar para establecer qué ocurrió en el apartamento donde fueron grabadas las imágenes.

Una vez Medicina Legal entregue las conclusiones finales de los exámenes, estas serán remitidas al fiscal encargado del caso, quien deberá valorar toda la evidencia recopilada y determinar si Grant continúa detenido o si queda en libertad.

Mientras se esclarecen los hechos, los tres menores de 5, 7 y 15 años, que el extranjero estaba en proceso de adoptarlos, permanecerán bajo protección institucional.

Siga leyendo: Menor de 7 años ya declaró en caso de estadounidense capturado en Bogotá por presunto abuso sexual, ¿qué dijo?

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