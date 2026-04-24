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Petro ya se encontró con Delcy: primeras imágenes del encuentro entre ambos mandatarios en Miraflores

Ambos líderes se reunieron en Caracas para abordar una hoja de ruta que va desde el orden público hasta alianzas estratégicas en materia educativa y turística entre ambas naciones.

  • El jefe de Estado se encontró con la líder del régimen en Miraflores. Foto: Presidencia
    El jefe de Estado se encontró con la líder del régimen en Miraflores. Foto: Presidencia
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 31 minutos
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El encuentro entre ambos estaba pactado desde hace meses. La primera vez que iban a verse se frustró; sin embargo, en esta ocasión, la segunda fue la vencida y, por fin, luego de mucha insistencia, Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se encontraron en Miraflores.

La reunión está enfocada en temas de seguridad en la frontera, específicamente en la situación de orden público en el Catatumbo y la cooperación en inteligencia. No obstante, también se abordarían asuntos relacionados con cultura, educación y turismo.

Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Rodríguez el pasado 3 de enero en una operación militar que se ha denominado como “milimétrica”, el presidente Gustavo Petro ha rechazado en varias ocasiones la decisión que tomó el presidente Donald Trump.

Pero desde que visitó a su homólogo en Estados Unidos, la confrontación directa se ha desescalado en el país del norte global.

Justamente, esta reunión entre Delcy Rodríguez —quien quedó como líder del régimen y se autoproclamó presidenta de Venezuela, pese a que su mandato enfrenta cuestionamientos constitucionales— y el jefe de Estado colombiano se interpreta como un gesto de respaldo a lo que queda del gobierno instaurado por Hugo Chávez.

¿De qué se trata la reunión?

Sobre los temas que se abordarán en este encuentro, el presidente Petro dio la orden para que la delegación cuente con personal enfocado en temas de seguridad: “Mi delegación va a ser más bien militar, policial... el ministro de Defensa... para que organice la comitiva”, afirmó, anticipando que la agenda estará encabezada por autoridades de seguridad y no por equipos diplomáticos o económicos.

En su momento, la visita había sido anunciada por Petro desde Barcelona, España, en un espacio organizado por la televisión RTVE y la agencia EFE.

“Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, dijo el jefe de Estado colombiano, en un gesto que evidencia el ‘ir y venir’ que no se había logrado concretar entre ambos. Se trata, además, de una señal frente a la invitación —sin éxito— que se le había hecho a Rodríguez para visitar Colombia.

“Yo la invité a Cartagena, pero a ella le da temor”, y luego se iba a producir una “reunión en la frontera”, anulada también por razones de seguridad, narró Petro.

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