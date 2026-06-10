Funza inaugura el primer Punto Fijo de Esterilización Animal municipal de Colombia

El municipio de Funza, en Cundinamarca, puso en marcha el primer Punto Fijo de Esterilización Animal de carácter municipal en Colombia, una iniciativa que busca fortalecer la protección y el bienestar de perros y gatos mediante un modelo de atención permanente, gratuita y especializada. La apertura de este centro convierte a Funza en un referente nacional en materia de bienestar animal y representa un avance importante en la implementación de políticas públicas orientadas al control ético y responsable de la población de mascotas. La iniciativa adquiere especial relevancia tras la entrada en vigencia de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Salva, que establece que los municipios de primera categoría deberán contar antes de 2027 con programas permanentes de esterilización e infraestructura adecuada para garantizar la atención de animales domésticos. Con la puesta en funcionamiento de este espacio, Funza se adelanta al cumplimiento de esa meta y consolida una estrategia de largo plazo para el cuidado animal.

Perros y gatos de Funza podrán acceder a procedimientos de esterilización gratuitos en un espacio diseñado para garantizar su seguridad y bienestar. FOTO: Magnific.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, destacó que este proyecto responde a un compromiso asumido con la comunidad y a la importancia que tienen las mascotas dentro de los hogares. “Quienes tenemos mascotas sabemos que son un integrante más de la familia y merecen ser atendidas con amor, respeto y las mejores condiciones posibles”, expresó la mandataria durante la inauguración del centro. Lea más: Rescataron más de 300 perros hacinados, sin comida y en condiciones precarias en una casa en Cundinamarca Según explicó la administración municipal, el Punto Fijo de Esterilización fue diseñado para brindar atención especializada bajo estándares clínicos de alta calidad. Uno de los aspectos más innovadores es la utilización de anestesia inhalada en procedimientos gratuitos, una tecnología que ofrece mayores niveles de seguridad para los animales durante las cirugías. Este sistema permite reducir riesgos anestésicos, mejorar el control del dolor y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes. Además, el centro cuenta con equipos multiparámetros para el monitoreo intraoperatorio, los cuales permiten vigilar en tiempo real los signos vitales de perros y gatos durante cada procedimiento.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago destacó el compromiso que este centro significa para la comunidad. FOTO: redes sociales.

La estrategia también contempla un acompañamiento integral antes, durante y después de las intervenciones quirúrgicas. Para ello, las instalaciones cuentan con espacios adecuados para la recuperación de los animales y con un sistema de seguimiento posterior que busca verificar la evolución de cada paciente y atender oportunamente cualquier recomendación médica. De acuerdo con la Alcaldía, este esquema busca fortalecer la cultura de la tenencia responsable y garantizar que las mascotas reciban atención adecuada en todas las etapas del proceso. Siga leyendo: Desde 2024, Área Metropolitana ha recibido más de 30.000 animales víctimas ¿Cuántos logran rehabilitarse? Otro de los aspectos destacados del proyecto es el cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección. Las instalaciones cuentan con concepto favorable de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Secretaría de Salud, certificando que cumplen con los requisitos técnicos, sanitarios y ambientales establecidos por la normatividad vigente. La operación del centro estará a cargo de la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, entidad que liderará la prestación del servicio y la programación de las esterilizaciones. A diferencia de las jornadas masivas que tradicionalmente se realizan en diferentes municipios del país, el nuevo modelo funcionará mediante inscripción y agendamiento previo. Este sistema permitirá ofrecer una atención más organizada y personalizada, reducir los tiempos de espera y garantizar mejores condiciones para los animales y sus cuidadores.

El nuevo centro cuenta con tecnología especializada para monitorear a los animales durante las cirugías y favorecer una recuperación más rápida. FOTO: Magnific.