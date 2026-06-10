La era “Zero”: el negocio de US$72.000 millones que está cambiando la guerra de las gaseosas

Durante décadas, las bebidas “Light” o “Diet” fueron la apuesta de la industria para conquistar a los consumidores preocupados por su salud. Sin embargo, nunca logró convertirse en un fenómeno de masas. Pero las bebidas Zero como Coca-Cola Zero sí. En 2025, la versión sin azúcar de la multinacional creció cerca de 14%, mientras la tradicional prácticamente se estancó.
Detrás de ese cambio hay una transformación mucho más grande que una nueva receta o una campaña publicitaria: el auge de un mercado global de bebidas sin azúcar que ya mueve cerca de US$72.000 millones al año y que podría alcanzar los US$199.680 millones en 2034, según Fortune Business Insights.
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